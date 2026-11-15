Bayerns Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen fühlt sich beim NFL Munich Game an den TSV 1860 erinnert. Er gibt zudem seine Einschätzung über ein mögliches zweites NFL-Spiel pro Saison in München ab.

Die Stadt München und der FC Bayern sind Gastgeber des NFL Munich Game am Sonntag zwischen den Detroit Lions und New England Patriots (Hier geht’s zum LIVETICKER). Vor dem Spiel spricht der Vorstandsvorsitzende des deutschen Rekordmeisters, Jan-Christian Dreesen, mit SPORT1 über das große Spektakel.

Dabei geht der Bayern-Boss unter anderem darauf ein, wie es für ihn ist, dass mit Detroit nach langer Zeit wieder ein blau-weißes Team mit einem Löwen im Wappen – wie Stadtrivale TSV 1860 München – in der Allianz Arena spielt. Zudem vergleicht er die NFL mit der Bundesliga und schätzt die Chancen ein, ob es künftig möglich ist, dass ab 2027 zwei NFL-Spiele in München stattfinden könnten.

SPORT1 sprach mit Jan Christian Dreesen beim NFL Munich Game SPORT1 sprach mit Jan Christian Dreesen beim NFL Munich Game © IMAGO/Sven Simon

Bayern-Boss Dreesen: „Es ist eine Riesen-Angelegenheit“

SPORT1: Herr Dreesen, wie ist es für Sie, die Allianz Arena im NFL-Look zu sehen?

Jan-Christian Dreesen: Es ist sehr, sehr ungewohnt. Ich bin relativ früh hier gewesen und habe das veränderte Branding und natürlich auch die anderen Farben auf den Plätzen gesehen. Es ist eine Riesen-Angelegenheit, aber ich bin froh, dass ich für Fußball zuständig bin.

Dreesen fühlt sich an TSV 1860 erinnert

SPORT1: Fühlt es sich für Sie komisch, dass ein Team in Blau und Weiß mit einem Löwen im Wappen in der Arena aufläuft?

Dreesen: Ich habe mich ein wenig erinnert gefühlt an unsere Mieter… Aber Spaß beiseite: Das muss man komplett voneinander trennen und mein Herz hängt bei keiner der beiden Mannschaften, von daher kann ich damit gut umgehen.

DEINE MEINUNG

Zweites NFL-Spiel in München? Bayern-Boss gibt sich realistisch

SPORT1: Kann der FC Bayern bzw. die Bundesliga etwas von der NFL lernen?

Dreesen: Es ist ein Riesen-Event und man merkt, was die NFL alles auf die Beine stellt. Es sind viele Fans aus den USA auch hier in Deutschland. Ich weiß nicht, ob die Bundesliga das als Blaupause braucht. Es ist ein völlig anderer Charakter, das Spiel ist anders, die Show ist größer. Ich finde unsere Bundesliga extrem spannend und wir sind wahrscheinlich mehr darauf konzentriert, was auf dem Feld passiert als die Fans bei der NFL. Aber das heißt nicht, dass das kein Riesen-Sport ist.

SPORT1: Ist es möglich, ein zweites NFL-Spiel pro Saison in München stattfinden zu lassen?

Dreesen: Wir sind gerne Gastgeber in München und die NFL kommt gerne zu uns, weil wir eine perfekte Infrastruktur haben und uns Mühe geben. Die Schwierigkeit hat auch immer mit unserem Spielkalender im Fußball zu tun, in den müssen die NFL-Spiele hereinpassen. Das war auch in diesem Jahr eine Herausforderung, es in der Länderspielpause zu haben. Ob hier jemals zwei Spiele stattfinden können, keine Ahnung, das werden wir sehen.