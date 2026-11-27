Alle denken, das war's - dann das Unfassbare

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6:01 Alle denken, das war's - dann das Unfassbare

Den Philadelphia Eagles gelingt an Thanksgiving eine historische Wende. Die Dallas Cowboys geben in der Schlussphase einen sicher geglaubten Sieg aus der Hand.

Die Philadelphia Eagles haben an Thanksgiving ein schon verloren geglaubtes Duell bei den Dallas Cowboys gedreht. Nach einem 10:31-Rückstand siegten die Eagles am Donnerstag (Ortszeit) noch mit 39:38 – und schafften damit das größte Comeback nach Rückstand in der NFL-Geschichte der Thanksgiving-Spiele.

Kicker Jake Elliott traf zwei Sekunden vor Schluss aus 59 Yards zum entscheidenden Field Goal. Quarterback Joe Milton führte Philadelphia bei der Aufholjagd in Dallas an und warf für 331 Yards und drei Touchdowns.

Largest comeback on Thanksgiving in NFL history!



The @Eagles come back from 21 down to win! pic.twitter.com/JYSutC3nRr — NFL (@NFL) November 27, 2026 Externer Inhalt X Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

Einen weiteren Touchdown erzielte er selbst per Lauf. Sein wichtigster Receiver war DeVonta Smith, der elf Pässe für 200 Yards und zwei Touchdowns fing.

Eagles drehen Spiel in der Schlussphase

Auch die Special Teams der Eagles trugen zur Wende bei: Philadelphia blockte im Schlussviertel einen Punt und brachte den Ball zum Touchdown in die Endzone. Cowboys-Kicker Brandon Aubrey vergab später ein Field Goal aus 40 Yards. Der Kicker hatte in der Offseason einen Vertrag unterschrieben, der ihn zum bestbezahlten Spieler auf seiner Position machte, erlebt aber bislang seine schwächste Saison.

Dallas vergab zudem 55 Sekunden vor Schluss bei einem vierten Versuch die Chance, das Spiel zu entscheiden: Quarterback Dak Prescott wurde gesackt. So bekam Philadelphia den Ball zurück und brachte Elliott in Position für den Siegkick.

Die Niederlage verschlechtert die Playoff-Chancen der Cowboys, die nun bei fünf Siegen und sieben Niederlagen stehen. Die Eagles haben vier ihrer elf Spiele gewonnen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.