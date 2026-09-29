Deutsches NHL-Ass degradiert

Entscheidung bei den Edmonton Oilers. Der neue Coach schickt Leon Draisaitls Landsmann Joshua Samanski in die AHL.

Eishockey-Nationalspieler Joshua Samanski hat seinen Job im vierten Sturm bei den Edmonton Oilers mit Deutschlands Superstar Leon Draisaitl vorerst verloren. Der 24-Jährige wurde vom neuen Trainer Mike Babcock einen Tag vor dem Saisonstart zum Farmteam Bakersfield Condors in die AHL geschickt.

Samanski hatte in seiner ersten Spielzeit in Nordamerika Ende Januar sein NHL-Debüt gegeben und sich einen Platz in der vierten Reihe erkämpft. In den Vorbereitungsspielen auf die neue Saison überzeugte der Ex-Straubinger allerdings nicht.

Deutsche Talente beginnen in AHL

Für Draisaitl und die Oilers beginnt die erneute Jagd auf den Stanley Cup in der Nacht zu Mittwoch gegen die Vancouver Canucks.

Auch Verteidiger Maksymilian Szuber, Vizeweltmeister 2023, muss vorerst in die AHL. Der 24-Jährige, der bislang erst ein NHL-Spiel bestritt, schaffte nach seinem Wechsel von den Utah Mammoth zu den Montreal Canadiens den Sprung ins NHL-Team nicht.

Er läuft nun für Laval Rocket auf. Auch die Stürmer Lukas Reichel (Boston Bruins) und Julian Lutz (Utah Mammoth), Verteidiger Phillip Sinn (San Jose Sharks) und Torhüter Arno Tiefensee (Dallas Stars) beginnen die Saison in der AHL.