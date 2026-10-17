Der Angreifer bestritt sechs Saisonspiele für die Oilers.

Eishockey-Nationalspieler Joshua Samanski kämpft weiter um den Status eines etablierten NHL-Profis.

Oilers schicken Samanski erneut zurück

Der 24 Jahre alte Center wurde am Samstag von den Edmonton Oilers zurück zum Farmteam Bakersfield Condors in die AHL beordert, das gab der Klub von Deutschlands Topstar Leon Draisaitl bei X bekannt. Colton Dach sei wieder fit, Samanski muss für den 23-jährigen Kanadier Platz im Kader machen.

Für den gebürtigen Erdinger Samanski ist das Wechselspiel nicht neu, erst Anfang Oktober war er aufgrund von Verletzungsproblemen bei den Oilers nach Edmonton gerufen worden. Seither bestritt der Olympiateilnehmer sechs NHL-Spiele (eine Torvorlage).