Sturm zählt auf Peterka: „Erwarten uns sehr, sehr viel von JJ“

Marco Sturm, der deutsche Headcoach des NHL-Klubs Boston Bruins, hofft, dass sein Landsmann John-Jason Peterka "das Selbstvertrauen jetzt auch mitnimmt".

Erstes Spiel, erstes Tor, das Debüt von John-Jason Peterka beim NHL-Team Boston Bruins hätte kaum besser laufen können. „Wir erwarten uns sehr, sehr viel von JJ“, sagte Headcoach Marco Sturm am Donnerstag in einer Medienrunde über seinen Neuzugang: „Dass er dann auch das Tor schießt und auch die Art und Weise, wie er das Tor geschossen hat, war natürlich der perfekte Einstand für JJ.“

Peterka war vor der Saison von Utah Mammoth nach Boston gewechselt, beim Auftaktsieg über die New York Rangers am Dienstag hatte der 24-Jährige spät zum 2:0 getroffen (58.). Über den gelungenen Start freute sich Sturm „nicht nur, weil er Deutscher ist, sondern einfach auch, weil er ein neuer Spieler ist. Ich weiß, wie das ist, wenn man getradet wird.“ Er hoffe für Peterka, „dass er das Selbstvertrauen jetzt auch mitnimmt“.

Lukas Reichel wurde aus dem Aufgebot gestrichen

Lukas Reichel hatten die Bruins dagegen zuletzt aus dem Aufgebot gestrichen. „Wir haben einfach einen sehr, sehr großen Kader, und da haben jetzt leider einige in die Minor League gehen müssen“, sagte der frühere Bundestrainer Sturm: „Von daher war es natürlich nicht einfach für einen Spieler wie Lukas. Aber meine Nachricht an ihn war einfach: Er muss weiter arbeiten. Seine Chance kommt mit Sicherheit. Da muss er eben bereit sein.“

Die Bruins hätten den 24 Jahre alten Stürmer verpflichtet, „weil er einfach was Besonderes hat. Und er hat auch ein wirklich gutes Trainingscamp gehabt. Die zwei Spiele, die er gehabt hat, waren wirklich gut.“