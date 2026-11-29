Der deutsche NHL-Star erzielt beim 3:2 gegen Seattle seinen 25. Saisontreffer. Edmonton beendet damit eine Serie von fünf Niederlagen.

Der deutsche NHL-Star Leon Draisaitl hat den Negativlauf der Edmonton Oilers mit einem Overtime-Tor gestoppt. Der 31-Jährige traf nach 20 Sekunden in der Nachspielzeit zum 3:2-Siegtreffer bei den Seattle Kraken, die auf den verletzten Nationaltorhüter Philipp Grubauer verzichten mussten.

Mit seinem 25. Saisontreffer beendete Draisaitl die Serie seines Teams von fünf Niederlagen.

Stützle fängt sich Niederlage ein

Dabei erschien auch die sechste Pleite der Oilers in Serie lange realistisch. Seattle, das tags zuvor schon das „Hinspiel“ in Edmonton 4:2 gewonnen hatte, lag nach zwei Dritteln mit 2:0 vorne. Superstar Connor McDavid sorgte in der 51. Minute für den Anschlusstreffer, Evan Bouchard rettete die Oilers dann 9,2 Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit in die Verlängerung – auf Vorarbeit von Draisaitl.

Für die anderen Deutschen am Samstagabend (Ortszeit) lief es weniger gut. Tim Stützle verlor mit den Ottawa Senators bei Meister Carolina Hurricanes 2:3, mit identischem Ergebnis unterlagen die Detroit Red Wings mit Moritz Seider den Nashville Predators.