Der Kapitän der Chicago Blackhawks ist erneut an der Schulter operiert worden.

Die NHL-Fans müssen beim Gastspiel der besten Eishockey-Liga der Welt in Düsseldorf auf Jungstar Connor Bedard verzichten. Der 21-Jährige, den die Chicago Blackhawks beim Draft 2023 als besten Spieler seines Jahrgangs als Nummer eins ausgewählt hatten, musste sich erneut einer Schulteroperation unterziehen und fällt vier Monate aus.

Damit fehlt Chicago bei den beiden Spielen in Deutschland am 18. und 20. Dezember gegen Nationalspieler Tim Stützle und die Ottawa Senators nicht nur der Kapitän, sondern auch der mit weitem Abstand beste Spieler. Besonders bitter: Für Bedard ist es bereits die zweite Schulter-OP, im Sommer war er an der linken Schulter operiert worden und verpasste die ersten sechs Spiele der Saison. Jetzt ist die rechte Schulter betroffen. Die Partien im Rahmen der Global Series in Düsseldorf sind die ersten Punktspiele der NHL in Deutschland seit 15 Jahren.