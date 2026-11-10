Der 31-Jährige Leon Draisaitl erzielt beim 3:1 der Edmonton Oilers gegen die New York Rangers seine Saisontore Nummer 17 und 18.

Der deutsche Eishockeystar Leon Draisaitl hat mit seinem zweiten Doppelpack in Folge die alleinige Führung in der Torjägerliste der NHL übernommen.

Der 31-Jährige erzielte beim 3:1 der Edmonton Oilers gegen die New York Rangers seine Saisontore Nummer 17 und 18, damit liegt er nun vor Kirill Kaprisow von den Minnesota Wild (16 Tore). Draisaitl steuerte im vierten Spiel in Folge mindestens einen Treffer bei.

Leon Draisaitl trifft und trifft Leon Draisaitl trifft und trifft © AFP/GETTY IMAGES /SID/Leila Devlin

In der Scorerwertung liegt Draisaitl nur auf Platz zwei

Auch Teamkollege Connor McDavid traf und erzielte damit in jedem der ersten 19 Begegnungen mindestens einen Punkt (11 Tore, 37 Vorlagen). Eine solche Serie zum Saisonstart waren zuvor nur der NHL-Legende Wayne Gretzky (dreimal, Rekord 51 Spiele 1983/84), Mats Sundin (1992) und zuletzt Dany Heatley (2005) gelungen.

Draisaitl traf zum 2:0 (23.) und kurz vor Schluss ins leere Tor zum Endstand (59.), in der Scorerwertung der Liga liegt er mit 36 Punkten (18 Tore, 18 Vorlagen) hinter McDavid auf Rang zwei. Mit 29 Punkten sind die Oilers das zweitbeste Team der Liga nach den Carolina Hurricanes (30).