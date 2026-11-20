Die Oilers müssen ihren Spitzenplatz im Westen abgeben. Dies können auch die Superstars nicht verhindern.

Für Eishockey-Superstar Leon Draisaitl ist mit den Edmonton Oilers die Erfolgsserie in der NHL gerissen. Die Kanadier unterlagen im Topspiel der nordamerikanischen Profiliga Tampa Bay Lightning mit 1:3 und verließen nach sechs Siegen in Serie erstmals wieder als Verlierer das Eis. Durch die Pleite gegen den Zweiten der Eastern Conference mussten die Oilers zugleich ihren Spitzenplatz im Westen erstmal an Minnesota Wild um den deutschen Nationalspieler Nico Sturm abgeben.

Dabei riss für Edmontons Connor McDavid auch seine beeindruckende Serie, im 24. Saisonspiel blieb der Kapitän erstmals ohne Scorerpunkt. Mit vom Start weg 23 Partien in Folge samt Tor oder Assist hatte der 29-Jährige den viertlängsten Lauf in der Liga-Geschichte eingestellt, an die Bestmarke von Wayne Gretzky in der Saison 1983/84 kam er damit aber nicht annähernd heran. Die Oilers-Legende hatte damals in den ersten 51 Saisonspielen gepunktet.

Oilers-Star Leon Draisaitl Oilers-Star Leon Draisaitl © AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/CALEB BOWLIN

Auch Draisaitl-Serie reißt

Auch Draisaitl blieb bei der Niederlage gegen Tampa Bay erstmals seit zehn Spielen wieder ohne Scorerpunkt, der Anschlusstreffer von Colton Dach 96 Sekunden vor dem Ende kam zu spät. Zuvor hatten John Carlson (14.), Ilja Michejew (31.) und Nikita Kutscherow (35.) für Lightning getroffen. Den Patzer der Oilers nutzte Minnesota mit einem souveränen 4:1 gegen die Calgary Flames. Der zuletzt nicht berücksichtigte Sturm kehrte dabei nach zwölf Tagen aufs Eis zurück, blieb aber ohne Scorerpunkt.

Zwei Torvorlagen lieferte dagegen Landsmann Tim Stützle für die Ottawa Senators und stockte damit seine persönliche Bilanz auf 28 Punkte in 23 Partien auf. Die 5:6-Niederlage nach Verlängerung gegen die Philadelphia Flyers konnte der 24-Jährige damit aber nicht verhindern.