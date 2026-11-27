Die Bruins verlieren daheim gegen die Toronto Maple Leafs.

Eishockey-Nationalspieler John-Jason Peterka und Trainer Marco Sturm haben mit den Boston Bruins im Rennen um die Playoffs in der NHL einen weiteren Rückschlag erlitten. Gegen die bislang so enttäuschenden Toronto Maple Leafs kassierte Boston eine 1:3-Heimpleite – die insgesamt fünfte Niederlage in den letzten sieben Spielen.

Peterka leistete die Vorarbeit zur Führung der Gastgeber durch Casey Mittelstadt in Überzahl (7.). Doch Morgan Rielly glich noch im ersten Drittel aus (17.) und drehte das Spiel mit seinem zweiten Saisontor im Mittelabschnitt (38.). Peterka traf im dritten Drittel in Überzahl den Pfosten (45.), auf der Gegenseite erhöhte Colton Sissons (48.). Bostons tschechischer Stürmerstar David Pastrnak war schon im ersten Durchgang verletzt ausgeschieden. Die Bruins liegen noch auf einem Wild-Card-Platz für die Playoffs.