NHL: Sturms Boston auf Kurs, Seider erreicht 250-Punkte-Marke

Die Bruins setzen sich im Osten oben fest, Detroit stellt den Anschluss her - auch dank Moritz Seider.

Marco Sturm und die Boston Bruins bleiben in der NHL weiter auf Kurs. Der ehemalige Eishockey-Bundestrainer gewann mit dem Traditionsteam gegen Stanley-Cup-Finalist Vegas Golden Knights mit 3:2 nach Penaltyschießen und damit das sechste Heimspiel in Serie. In der Eastern Conference liegen die Bruins auf Rang zwei.

Der starke Rookie James Hagens (8.) und Morgan Geekie (24.) brachten Sturms Mannschaft in Führung, ehe der Sieg in Gefahr geriet. Routinier Mark Stone (35.) und Trevor Connelly (48.) glichen für Vegas aus. Im Shootout sicherte dann Superstar David Pastrnak den Erfolg. Nationalspieler John-Jason Peterka blieb ohne Punkt. Für die Golden Knights, Dritter im Westen, setzte es die fünfte Niederlage aus den letzten sechs Spielen.

Nach dem schwachen Saisonstart kommen die Detroit Red Wings immer besser in Fahrt. Moritz Seider und Co. stellten durch einen 5:3-Erfolg bei den Florida Panthers den Anschluss an die Playoff-Plätze her. Seider sammelte dabei zwei Assists, die Treffer zur Führung und zum Endstand bereitete der Verteidiger vor. Nach 15 Spielen steht der 25-Jährige bei zehn Punkten, ein Tor gelang ihm bisher nicht.

Insgesamt kommt Seider nun auf 250 Punkte, der Nationalspieler ist der achte deutsche Spieler, der diese Marke geknackt hat. Unter den Verteidigern hatten das zuvor nur Christian Ehrhoff (insgesamt 339 Punkte), Uwe Krupp (281) und Dennis Seidenberg (251) geschafft.