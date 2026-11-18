Der 22-Jährige trifft bei der Niederlage seiner Anaheim Ducks gegen St. Louis dreimal und stellt einen historischen Rekord auf.

Cutter Gauthier trifft und trifft und trifft – und schreibt damit Geschichte in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL. Der 22 Jahre alte US-Amerikaner erzielte bei der 6:8-Niederlage seiner Anaheim Ducks bei den St. Louis Blues gleich drei Tore und schaffte damit Historisches: Als erstem Spieler der NHL-Geschichte gelangen Gauthier vier Hattricks innerhalb eines Kalendermonats.

Der Flügelstürmer ist seit Wochen in bestechender Form. In zehn aufeinanderfolgenden Spielen traf Gauthier insgesamt 19-mal, eine solche Torserie hatte zuletzt der frühere Anaheim-Star Teemu Selänne in der Saison 1997/98 hingelegt. Seit Beginn der modernen NHL-Ära 1943/44 erzielten nur die Legenden Wayne Gretzky, Mario Lemieux und Alexander Mogilny mindestens 19 Tore innerhalb von zehn Spielen.

Anaheims Cutter Gauthier ist in bestechender Form Anaheims Cutter Gauthier ist in bestechender Form © AFP/GETTY IMAGES/SID/HARRY HOW

Gauthier hat den nächsten Rekord im Visier

„Ich versuche einfach, es unkompliziert zu halten“, sagte Gauthier nach seinem vierten Dreierpack: „Ich versuche, der Mannschaft jeden Abend die Chance auf einen Sieg zu geben. Heute hat es knapp nicht gereicht.“

Auch den nächsten Rekord hat Gauthier bereits im Visier. Mit 17 Treffern im November fehlen dem Angreifer nur noch drei Tore zur Einstellung der historischen Monatsbestmarke von 20 Treffern, die Joe Malone (Februar 1921) und Selänne (März 1993) halten. Sechs Spiele bleiben Anaheim in diesem Monat noch.