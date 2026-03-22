Hettich-Walz patzt beim letzten Schießen

SID 22.03.2026 • 14:32 Uhr Die beste deutsche Biathletin hält lang ganz vorne mit, patzt aber beim letzten Schießen.

Die deutschen Biathletinnen haben auch beim Saisonfinale am Holmenkollen das Podest verpasst. Als Beste des Quartetts kam Janina Hettich-Walz im Massenstart auf Platz zehn, nach 12,5 Kilometern und zwei Fehlern beim letzten Schießen betrug der Rückstand aufs Treppchen 32,8 Sekunden.

Die Skijägerinnen des Deutschen Skiverbandes (DSV) blieben damit ohne Saisonsieg, lediglich zweimal die Staffel und einmal die mittlerweile zurückgetretene Franziska Preuß schafften es in diesem Winter aufs Podest.

„Ich war ziemlich klar im Kopf, war verwundert über die Fehler“, sagte Hettich-Walz, die bis zum letzten Schießen auf Rang drei gelegen hatte, im ZDF: „Ich war sicher, dass die treffen. Irgendwie soll es diese Saison nicht sein.“

Preuß überreicht große Kristallkugel an Jeanmonnot

Preuß war beim letzten Rennen in Norwegen als Zuschauerin vor Ort, überreichte im Anschluss die große Kristallkugel an die bereits feststehende Gesamtweltcupsiegerin Lou Jeanmonnot. Dem deutschen Team brachte die Unterstützung der langjährigen Vorläuferin kein Glück. Vanessa Voigt (2 Strafrunden/+1:00,5 Minuten) landete auf Rang zwölf, Julia Tannheimer (2/+1:12,0) kam auf Position 14. Selina Grotian (4/+2:47,0) verpasste als 24. ein gutes Ende. Als beste Deutsche schloss Vanessa Voigt im Gesamtweltcup auf Rang 14 ab.

Im Massenstart setzte sich die Italienerin Lisa Vittozzi trotz eines Schießfehlers auf einer packenden Schlussrunde gegen die Schwedin Hanna Öberg (1/+4,2 Sekunden) durch, die damit ihren dritten Sieg im dritten Rennen am Holmenkollen knapp verpasste. Dritte wurde die Tschechin Tereza Vobornikova (1/+17,2). In der Disziplinwertung im Massenstart verteidigte die Französin Julia Simon mit Rang sechs ihren Vorsprung und sicherte sich die letzte offene kleine Kristallkugel.