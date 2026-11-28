Das DSV-Team belegt Rang drei. Zuvor stürmt die Single-Mixed-Staffel auf den zweiten Platz.

Die deutsche Mixed-Staffel hat beim Weltcup im finnischen Kontiolahti im vierten Rennen des Winters für die dritte Podestplatzierung gesorgt – und das trotz zweier Strafrunden. Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz, Philipp Nawrath und Philipp Horn belegten im Rennen über 4×6 km den dritten Rang.

Der Sieg ging an Norwegen (0+5) vor Frankreich (0+4) und dem DSV-Team (2+8). Einen möglichen Sieg der Mixed-Staffel, den ersten seit knapp zehn Jahren, vergab Hettich-Walz, die sich zwei Strafrunden leistete. „Das tut mir extrem leid. Ich kann mir das gerade nicht erklären. Ich weiß nur, dass ich im Stehendanschlag dastand und total gezittert habe“, sagte die 30-Jährige mit Tränen in den Augen in der ARD.

Zuvor war schon die Single-Mixed-Staffel mit Marlene Fichtner und Justus Strelow auf einen starken zweiten Platz hinter Schweden gestürmt. In einem spannenden Rennen lag das DSV-Duo nach fünf Nachladern nur 2,9 Sekunden hinter Ella Halvarsson und Sebastian Samuelsson (0+5).

Der 29 Jahre alte Strelow überholte auf der Schlussrunde sogar noch den Franzosen Eric Perrot, Gesamtweltcupsieger des vergangenen Winters, und Sturla Holm Lägreid aus Norwegen. Fünfter wurde überraschend Grönland (0+1). Strelow hatte schon mit Rang zwei im Einzel überzeugt.

Die Single-Mixed-Staffel wird 2030 bei den Olympischen Winterspielen in Frankreich erstmals ins Programm aufgenommen. Erst einmal hatte es im Weltcup einen Sieg für eine deutsche Single-Mixed-Staffel gegeben. Im Januar 2024 hatte Strelow zusammen mit Voigt triumphiert.

Zum Abschluss des ersten Weltcups der Saison sind am Sonntag noch die Sprints bei Männern (13.00) und Frauen (16.15) geplant.