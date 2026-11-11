Selina Grotian kämpft um einen Weltcup-Platz für Kontiolahti. Die Biathletin setzt auf Fortschritte am Schießstand. Einer neuen Regel steht sie skeptisch gegenüber.

Selina Grotian muss um ihren Platz beim Weltcup-Auftakt in Kontiolahti kämpfen. Die 22-Jährige gehört noch nicht zu den gesetzten deutschen Biathletinnen. Im Duell um die verbliebenen Plätze setzt sie auch auf Fortschritte am Schießstand.

Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz und Julia Tannheimer haben ihr Ticket für Finnland bereits sicher. Drei Plätze sind noch frei – neben Grotian bewerben sich unter anderem Marlene Fichtner, Julia Kink, Anna Weidel und Sophia Schneider. Bei den Qualifikationsrennen in Obertilliach geht es um die Startplätze im Weltcup und im IBU-Cup.

Selina Grotian muss um ihren Platz beim Weltcup-Auftakt kämpfen Selina Grotian muss um ihren Platz beim Weltcup-Auftakt kämpfen © IMAGO/Fotostand

Mit der neuen Bundestrainerin Sandra Flunger arbeitete Grotian daran, schneller in den Anschlag zu kommen und den ersten Schuss früher abzugeben. In diesem Bereich seien die Deutschen bislang vergleichsweise langsam gewesen, erklärte sie bei Eurosport. „Im Training funktioniert alles sehr gut, sei es die Trefferleistung oder auch die Geschwindigkeit“, sagte Grotian.

Die Zahlen des Weltverbands IBU zeigen, wie wichtig die Treffsicherheit bleibt: Im vergangenen Winter traf Grotian liegend 80 Prozent ihrer Scheiben, stehend waren es 81 Prozent. Eine neue Regel verändert nun den Ablauf am Schießstand. Das Gewehr darf erst von der Schulter genommen werden, wenn sich die Athletinnen und Athleten vollständig auf der Schießmatte befinden.

DEINE MEINUNG

Neue Regel macht Grotian skeptisch

Grotian sieht darin eine zusätzliche gedankliche Belastung: „Man konzentriert sich dann doch ein bisschen zu sehr darauf, dass man es richtig macht. So etwas im Hinterkopf zu haben, ist nicht ideal.“ Allerdings habe sie den nun vorgeschriebenen Ablauf selbst bereits seit Jahren angewandt.

Im vergangenen Winter war Grotian durch eine Covid-19-Erkrankung zurückgeworfen worden und hatte eine mental schwierige Phase erlebt. Inzwischen versucht sie, ihre Leistungen mit mehr Abstand zu betrachten. Dabei helfen ihr auch Ratschläge der zurückgetretenen Franziska Preuss, mit der sie weiterhin Kontakt hält.

Biathlon Datencenter › Alles News zum Biathlon

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.