Franziska Preuß ist schwanger

Franziska Preuß und Simon Schempp haben die freudige Nachricht verkündet, dass die beiden ihr erstes gemeinsames Kind erwarten.

Deutschlands langjährige Top-Biathletin Franziska Preuß freut sich auf Nachwuchs!

Die zweimalige Weltmeisterin und Gesamtweltcupsiegerin von 2025 hat am Sonntagabend via Instagram verkündet, dass sie und Lebensgefährte Simon Schempp ihr erstes gemeinsames Kind erwarten.

Franziska Preuß erwartet ihr erstes Baby

„Die Vorfreude könnte kaum größer sein!“, schrieb die 32-Jährige, die nach den Olympischen Spielen im vergangenen Winter ihre Karriere beendet hatte. Das Kind wird für den Februar erwartet, wie der beigefügte Hashtag „#februarbaby“ nahelegt.

Zahlreiche alte Weggefährtinnen und Weggefährten aus dem Biathlon meldeten sich in den Kommentaren bereits mit Glückwünschen – Lou Jeanmonnot, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Michael Rösch, Evi Sachenbacher-Stehle, Martin Fourcade, Sebastian Samuelsson und viele andere.

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Auch Stars aus anderen Sportarten gratulierten, unter ihnen die frühere 100-Meter-Europameisterin Gina Lückenkemper.

Preuß, Deutschlands Sportlerin des Jahres 2025, und der viermalige Weltmeister Schempp sind seit dem Winter 2015/16 liiert. Schempp hatte seine Karriere bereits im Jahr 2021 beendet.

Die Biathletinnen und Biathleten starten am 26. November im finnischen Kontiolahti in die neue Weltcup-Saison.