Biathlon: Ganz ehrlich, ohne das hätte ich aufgehört - Zum Start in einen neuen Weltcup-Winter verteidigt Justine Braisaz-Bouchet ihre Entscheidung, den Sommer allein verbracht zu haben

Justine Braisaz-Bouchet stand nach eigenen Angaben am Scheideweg ihrer Karriere. Vor dem Weltcup-Start erklärt sie, warum sie getrennt vom französischen Team trainierte.

Justine Braisaz-Bouchet stand vor einer schwierigen Entscheidung über ihre Biathlon-Karriere. Nach einer herausfordernden Olympia-Saison beschloss die Französin dann, sich abseits der Nationalmannschaft auf den neuen Weltcup-Winter vorzubereiten. Ohne diesen Schritt hätte die 30-Jährige nach eigener Aussage aufgehört, wie sie nun offenbarte.

„Ganz ehrlich, ohne das hätte ich aufgehört“, sagte Braisaz-Bouchet bei einer Presserunde laut Nordic Magazine. „Widerwillig, weil ich Biathlon liebe, aber für meine psychische Gesundheit wurde es sehr schwierig. Es gab zu viel Überdruss und Erschöpfung.“ Schon einige Monate habe sie über eine Veränderung nachgedacht.

Braisaz-Bouchet: Biathlon-Training mit dem Ehemann statt im Team

Im Frühjahr entschied sich die Massenstart-Olympiasiegerin von 2022 nach Absprache mit dem Verbandsstab für die separate Vorbereitung. Ihr Ehemann Julien Bouchet betreute sie dabei als Trainer. „Mein Wunsch, meine Karriere fortzusetzen, war sehr stark, aber ich musste alle für diesen Weg gewinnen“, erklärte sie.

Bei der Vorbereitung der Französin waren auch die Schießleistungen ein Thema: Im vergangenen Olympia-Winter lag ihre Trefferquote insgesamt bei 78 Prozent.

Frankreichs Frauen-Cheftrainer Cyril Burdet sagte Nordic Magazine, der Verband habe ihr Vorhaben unterstützt. Braisaz-Bouchet bleibe Teil der Nationalmannschaft, bereite sich aber im familiären Rahmen mit ihrem Mann vor.

Saisonauftakt am Freitag: „Ich weiß, dass ich gut gearbeitet habe“

Vor dem Saisonauftakt mit dem Einzelrennen am Freitag in Kontiolahti zeigt sich Braisaz-Bouchet überzeugt von ihrer Arbeit. „Ich hatte im Sommer nicht viele Momente des Zweifels. Ich weiß, dass ich gut gearbeitet habe“, erklärte sie.

Ihre individuelle Vorbereitung habe gefruchtet: „Jetzt kenne ich mich sehr gut und habe meine Orientierungspunkte. Ich habe nichts komplett umgekrempelt.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.