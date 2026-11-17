Das Aufgebot für den Weltcup-Auftakt in Kontiolahti steht fest. Dabei gibt es durchaus Überraschungen.

Die deutschen Biathletinnen starten in das erste Jahr nach Franziska Preuß ohne die zweimalige WM-Medaillengewinnerin Selina Grotian. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Dienstag mitteilte, konnte sich das 22 Jahre alte Toptalent bei der Ausscheidung für den Weltcup-Auftakt in Kontiolahti nicht durchsetzen. Stattdessen erhielten Marlene Fichtner, Julia Kink und Johanna Puff nach der Qualifikation in Obertilliach den Vorzug, Janina Hettich-Walz, Julia Tannheimer und Vanessa Voigt waren aufgrund ihrer Leistungen in der Vorsaison gesetzt.

Auch bei den Männern kam es bei der Nominierung zu Überraschungen. Philipp Nawrath, Philipp Horn und Justus Strelow hatten ihr Ticket für den Saisonstart in Finnland (26. bis 29. November) sicher, dazu kommen nach der Ausscheidung neben Danilo Riethmüller in Debütant Fabian Kaskel (22) und Elias Seidl (22) zwei hoffnungsvolle Nachwuchsläufer. Prominente Namen wie Roman Rees, David Zobel oder Leonhard Pfund, der im Vorwinter hatte aufhorchen lassen, müssen zunächst im zweitklassigen IBU Cup ran.

Dort wird eben auch Grotian nach schwachen Leistungen in den Ausscheidungsrennen erstmal starten. Nach WM-Bronzemedaillen mit den deutschen Staffeln im Jahr 2024 und 2025 war ihre Karriere im vergangenen Winter auch aufgrund gesundheitlicher Probleme ins Stocken geraten, nun muss sich die Bayerin erstmal in die Top-Mannschaft zurückkämpfen. Auch Sophia Schneider und Anna Weidel schafften den Sprung ins Weltcup-Team nicht und werden Ende November im IBU Cup in Idre Fjäll antreten.

DEINE MEINUNG

„Die Entscheidungen waren teilweise sehr eng, aber wir sind überzeugt, mit den Aufgeboten für Kontiolahti und Idre eine gute Mischung gefunden zu haben“, sagte DSV-Sportdirektor Bernd Eisenbichler: „Unsere vorqualifizierten Athletinnen und Athleten haben das Niveau bestimmt und gezeigt, dass sie diesen Status zu Recht erhalten haben.“ Er freue sich über die Leistungen der jungen Athletinnen und Athleten bei der Ausscheidung. Diese wolle man nun „Schritt für Schritt an den Weltcup heranführen“.