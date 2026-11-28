Francesco Friedrich profitiert beim Weltcup-Auftakt auch von Anschieber Simon Wulff, der nach 21 Monaten Dopingsperre sein Comeback feiert.

Im ersten Winter nach der Ära von Doppel-Olympiasieger Johannes Lochner hat sein einstiger Dauerrivale Francesco Friedrich einen perfekten Saisonstart gefeiert. Der 36-Jährige setzte sich beim Weltcup-Auftakt in Altenberg mit dem nach einer Dopingsperre zurückgekehrten Anschieber Simon Wulff mit 0,82 Sekunden Vorsprung vor Olympia-Bronzegewinner Adam Ammour durch. Maximilian Illmann (+1,26) machte den deutschen Dreifach-Erfolg perfekt.

Ausgerechnet im Erzgebirge, wo bei Wulff 2024 die verbotene Substanz Methylhexanamin nachgewiesen worden war, gab das Duo sein Comeback und knüpfte dort an, wo es aufgehört hatte. Damals hatte Friedrich mit Wulff den Weltcup gewonnen und einen Startrekord aufgestellt, nun verbesserte das Duo im zweiten Lauf die eigene Bestmarke um sieben Hundertstel.

Wulff, der stets bestritten hat, wissentlich gedopt zu haben, und sich zuletzt dankbar für die zweite „Chance“ gezeigt hatte, schob seinen Piloten schon im ersten Durchgang zur besten Startzeit. Damit setzte der mittlerweile 25-Jährige auch ein Ausrufezeichen im teaminternen Duell mit Anschieber Georg Fleischhauer, der sich im weiteren Saisonverlauf aber noch beweisen darf.

Nach zweimal Olympia-Silber hinter Lochner hatte Friedrich in dieser Saison noch einmal zum Angriff geblasen. Auf dem Weg zu Olympia 2030 versprach der erfolgreichste Pilot der Bob-Geschichte, „nochmal vier Jahre richtig Gas“ geben zu wollen.