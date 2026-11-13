Eisschnelllauf: Groß bei Weltcup-Auftakt Sechster

Den 22-Jährigen sammelte zum zweiten Mal Punkte für den Gesamtweltcup.

In Abwesenheit des deutschen Eisschnelllauf-Hoffnungsträgers Finn Sonnekalb hat Gabriel Groß (22) beim Weltcup in Peking einen soliden Einstand in die Saison gefeiert. Im Auftaktrennen über 5000 m lief der deutsche Meister auf Rang sechs.

Den Sohn des ehemaligen Biathleten Ricco Groß, der im November 2025 in Salt Lake City sein Weltcup-Debüt gegeben hatte, sammelte damit erst zum zweiten Mal Punkte für den Gesamtweltcup. In Calgary vor einem Jahr hatte Groß über die gleiche Distanz Platz 13 belegt, ansonsten war er im Weltcup bisher lediglich in der B-Division gestartet. Bei den Olympischen Winterspielen in Mailand-Cortina wurde Groß Zehnter.

Der zweite deutsche Starter Fridtjof Petzold wurde beim Sieg des Olympiazweiten Metodej Jilek (Tschechien) 16. Hendrik Dombek belegte über 1.000 m Platz 13, über die 3000 m der Frauen liefen Maira Jasch und Ashley Völker auf die Ränge 14 und 15. Sonnekalb hatte die erste Station des Winters wegen eines Muskelfaserrisses im Hüftbeuger ausgelassen.