Dank Frankreich: Kombination hofft wieder auf Olympia 2030

Für die Kombination besteht noch eine Rest-Hoffnung. Helfen soll auch ein neues Wettkampfformat.

Die Nordische Kombination hat die Hoffnung auf eine Olympia-Teilnahme 2030 noch nicht ganz aufgegeben. „In Frankreich formiert sich gerade eine Initiative um Olympiasieger Jason Lamy Chappuis und den ehemaligen Biathleten Martin Fourcade. Sie haben im November einen Termin bei Präsident Emmanuel Macron. Das wäre eine Chance“, sagte DSV-Sportdirektor Horst Hüttel am Dienstag in Herzogenaurach.

Frankreich ist 2030 Gastgeber der Winterspiele. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte die Kombination im Juli eigentlich nach mehr als 100 Jahren aus dem Programm genommen. „Der Gastgeber kann drei Disziplinen wählen, eine wäre noch frei. Aber da ist viel Prinzip Hoffnung dabei“, sagte Hüttel.

Frankreich hatte 1992 in Fabrice Guy und 2010 in Lamy Chappuis einen Einzel-Olympiasieger gestellt, die Sportart ist dort noch immer populär. Auch die frühere Gesamtweltcup-Siegerin Nathalie Armbruster hat noch Rest-Hoffnung: „Die französische Seite will nichts unversucht lassen. Ich finde das megacool.“

Die zweite Hoffnung der Kombination besteht in der möglichen Rückkehr ins olympische Programm vier Jahre später. „Im Moment ist die Timeline, dass im vierten Quartal 2027 die Entscheidung für 2034 fällt“, sagte Hüttel. Die FIS habe daher unter ihrem neuen Präsidenten Alexander Ospelt kurzfristig gestattet, schon im kommenden Weltcup-Winter neue Wettkampfformate ohne vorherige Tests einzuführen.

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Konkret ist angedacht, in einem TV-freundlichen Zeitraum von 90 Minuten je einen Wettkampf der Männer und Frauen durchzuführen. „Eine Viertelstunde nach Beendigung des letzten Sprunges der Langlauf-Start – das kriegen wir hin. Dann ist es wie ein Triathlon. Wenn uns das rettet, machen wir das“, sagte Hüttel.

Auch Bundestrainer Eric Frenzel setzt auf das Format, für das noch ein geeigneter Termin im Kalender gefunden werden muss. „Ich glaube, dass das der einzig mögliche Weg ist, den wir noch gehen können – ein Format kreieren, das eventbasierter ist. Ich glaube, dass dieses Format wirklich das Potenzial hat, der Gamechanger zu sein“, sagte der dreimalige Olympiasieger.