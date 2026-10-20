Neuer Job für Alpin-Legende Svindal

Aksel Lund Svindal hat einen neuen Job gefunden. Der 43-Jährige übernimmt eine Trainerrolle im norwegischen Alpin-Team und arbeitet zunächst mit den Technikfahrern.

Aksel Lund Svindal kehrt als Trainer zum norwegischen Alpin-Team zurück. Der 43-Jährige wird zunächst vor allem die Technikgruppe mit Slalom- und Riesenslalomfahrern unterstützen.

In Sölden, wo die Weltcup-Saison beginnt, hat der ehemalige Ausnahmefahrer seine Arbeit bereits aufgenommen. „Die Dinge waren sehr wenig geplant – oder, das klingt ein wenig unprofessionell, aber einige Entscheidungen waren noch nicht getroffen“, wird Svindal vom NRK zitiert.

Aksel Lund Svindal hat einen neuen Job gefunden Aksel Lund Svindal hat einen neuen Job gefunden © IMAGO/NTB

Ski Alpin: Svindal arbeitete auch schon mit Vonn zusammen

Der erfolgreichste Norweger der Weltcup-Geschichte mit 36 Siegen hatte seine aktive Karriere nach der WM in Are 2019 beendet. Zwei Olympiasiege und fünf WM-Titel unterstreichen seine außergewöhnliche Laufbahn. Nach mehreren Gesprächen mit dem Verband wurde eine konkrete Anfrage aus dem Team zum entscheidenden Punkt. „Sie waren etwas konkreter, als ich es zuvor gehört hatte. Da klang es für mich spannend“, erklärte Svindal.

Wie umfangreich seine Aufgabe ausfällt, ist noch offen. Svindal will deutlich weniger reisen als in seiner Zeit als Athlet, sieht aber gerade vor Ort die Chance, seine Erfahrung einzubringen. „Die Trainer sind ständig hier, sie sind die wichtigen Leute. Aber wenn ich genug Wissen über Athleten, Trainer und Abläufe haben kann, um etwas beizutragen, dann macht das Spaß“, sagte er.

Trainerpraxis sammelte Svindal bereits im Team von Lindsey Vonn. Die Zusammenarbeit endete im April nach einer Saison mit sieben Podestplätzen für die US-Amerikanerin. Nun trifft der Norweger im eigenen Team auf eine neue Generation. Mit Atle Lie McGrath verbindet ihn bereits ein engerer Kontakt – der Slalom-Spezialist initiierte an Svindals erstem Tag direkt ein Treffen mit der Mannschaft.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.