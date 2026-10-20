Für Valerie Grenier beginnt die Ski-Alpin-Saison denkbar schlecht. Die Kanadierin hat sich im Training verletzt und muss operiert werden.

Valerie Grenier muss den Weltcup-Auftakt im Riesenslalom in Sölden verletzt auslassen. Die kanadische Ski-Rennläuferin zog sich bei einer Trainingseinheit am Rettenbachgletscher eine Verletzung am rechten Knie zu und reist zur Behandlung nach Hause.

Eine Operation ist für Freitag vorgesehen. Wie schwer die Verletzung tatsächlich ist und wie lange Grenier ausfallen wird, soll sich erst nach dem Eingriff zeigen.

Die 29-Jährige machte den Rückschlag selbst in den sozialen Medien öffentlich und zeigte sich auf Krücken mit einer Knieorthese. „Zu sagen, ich bin untröstlich, wäre untertrieben. Ich stehe immer wieder auf und kämpfe bis zum Ende“, schrieb Grenier.

Ski Alpin: Grenier hatte sich erst nach einer Verletzung zurückgearbeitet

Der Start beim ersten Riesenslalom des neuen Winters ist damit für die Kanadierin geplatzt – ausgerechnet auf jener Piste, auf der sich die Spezialistinnen im Kampf um die ersten Weltcuppunkte messen wollen.

Besonders bitter: Grenier hatte die vergangene Saison mit einem Sieg im Riesenslalom beim Weltcup-Finale beendet und sich damit wieder an die Weltspitze dieser Disziplin herangeschoben. Insgesamt stehen für sie drei Weltcupsiege im Riesenslalom und sechs Podestplätze zu Buche. In Courchevel und Méribel gewann sie mit Kanada zudem Bronze im Parallel-Teamwettbewerb.

Schon in der Vergangenheit war Grenier lange verletzt ausgefallen, nachdem sie sich in Cortina d’Ampezzo unter anderem das Kreuzband und Innenband im Knie verletzt hatte.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.