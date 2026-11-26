Federica Brignone beendet ihre Karriere. Die Doppel-Olympiasiegerin erklärt, wie Schmerzen am verletzten Bein ihren Rücktritt erzwangen.

Federica Brignone hat am Mittwoch ihre Karriere im alpinen Skisport beendet. Anhaltende Schmerzen im verletzten linken Bein machen der zweimaligen Olympiasiegerin eine Fortsetzung unmöglich. Die 36 Jahre alte Italienerin verkündete ihre Entscheidung in einer Videobotschaft und sprach anschließend in einer Online-Fragerunde über die Gründe.

„Ich hatte alles auf die letzte Operation gesetzt, mich danach entsprechend auskuriert und alles unternommen, um noch einmal zurückzukommen“, sagte Brignone. Doch beim Training in Cervinia wurde ihr klar, dass es nicht mehr weitergeht: „Aber ich habe in jeder Kurve Schmerzen und kann nicht richtig Gas geben. Es war die blanke Tortur.“ Die Entscheidung habe sich seit dem Sommer angebahnt, endgültig getroffen habe sie diese aber erst auf dem Schnee.

Schwere Verletzung vor Olympia

Brignone war im April 2025 bei den italienischen Meisterschaften schwer gestürzt und hatte sich das linke Bein mehrfach gebrochen sowie das Knie verletzt. Dennoch kämpfte sie sich zurück und gewann bei den Olympischen Spielen 2026 in Cortina Gold im Super-G und im Riesenslalom. Im Riesenslalom verteidigte sie ihre Führung aus dem ersten Lauf und siegte mit 0,62 Sekunden Vorsprung auf Sara Hector und Thea Louise Stjernesund, die sich Silber teilten.

Die Folgen des Sturzes begleiten Brignone weiterhin. „Mein Bein wird mir wohl mein Leben lang Probleme bereiten. Damit muss ich mich abfinden“, sagte sie in der Fragerunde. Sie wolle ihre Physiotherapie fortsetzen, um irgendwann wieder einigermaßen schmerzfrei leben zu können.

Gesamtweltcup als persönlicher Höhepunkt

Trotz ihrer Olympiasiege bezeichnete Brignone den Gewinn der Gesamtwertung im Weltcup im Jahr 2025 als ihre schönste Zeit: Damals sei sie monatelang in Bestform gefahren.

Insgesamt gewann die Italienerin zweimal den Gesamtweltcup und zwei WM-Titel. Mit 37 Weltcupsiegen ist sie die erfolgreichste italienische Skirennfahrerin in dieser Wertung.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.