Federica Brignone hat neun Monate nach ihrem unglaublichen Gold-Comeback in der Heimat ihre Karriere beendet. Anhaltende Schmerzen verhindern eine Fortsetzung ihrer Laufbahn und werden sie weiter beeinträchtigen.

Federica Brignone hat am Mittwoch ihre Karriere im alpinen Skisport beendet. Anhaltende Schmerzen im verletzten linken Bein machen der zweimaligen Olympiasiegerin eine Fortsetzung unmöglich – und werden sie auch nach der Karriere weiter beeinträchtigen.

Die 36 Jahre alte Italienerin verkündete ihre Entscheidung neun Monate nach dem umjubelten doppelten Gold-Coup in der italienischen Heimat in einer Videobotschaft und sprach anschließend in einer Online-Fragerunde über die Gründe.

Schwere Verletzung vor Olympia

„Ich hatte alles auf die letzte Operation gesetzt, mich danach entsprechend auskuriert und alles unternommen, um noch einmal zurückzukommen“, sagte Brignone. Doch beim Training in Cervinia wurde ihr klar, dass es nicht mehr weitergeht: „Aber ich habe in jeder Kurve Schmerzen und kann nicht richtig Gas geben. Es war die blanke Tortur.“ Die Entscheidung habe sich seit dem Sommer angebahnt, endgültig getroffen habe sie diese aber erst auf dem Schnee.

Brignone war im April 2025 bei den italienischen Meisterschaften schwer gestürzt und hatte sich das linke Bein mehrfach gebrochen sowie das Knie verletzt. Der Traum von einem letzten großen Hurra bei Olympia im eigenen Land schien geplatzt.

Dennoch quälte sie sich zu einem lange nicht für möglich gehaltenen Comeback und gewann bei den Olympischen Spielen 2026 in Cortina Gold im Super-G und im Riesenslalom. Im Riesenslalom verteidigte sie ihre Führung aus dem ersten Lauf und siegte mit 0,62 Sekunden Vorsprung auf Sara Hector und Thea Louise Stjernesund, die sich Silber teilten.

DEINE MEINUNG

„Das ist magisch. Das ist für mich DIE Geschichte dieser Olympischen Spiele“, zeigte sich ZDF-Experte Marco Büchel damals beeindruckt von der besonderen Comeback-Story der zweimaligen Gesamtweltcupsiegerin.

Gesamtweltcup als persönlicher Höhepunkt

Die Folgen des Sturzes begleiten Brignone weiterhin. „Mein Bein wird mir wohl mein Leben lang Probleme bereiten. Damit muss ich mich abfinden“, sagte sie in der Fragerunde. Sie wolle ihre Physiotherapie fortsetzen, um irgendwann wieder einigermaßen schmerzfrei leben zu können.

Schon unmittelbar nach ihren beiden Goldmedaillen hatte sie nachdenkliche Töne angestimmt und berichtet: „Es ist unmöglich, dass es wieder so wird wie vorher, ich habe mein Bein und mein Knie komplett ruiniert. Jeder Tag ist ein Kampf und es braucht noch Zeit.“

Trotz ihrer Olympiasiege bezeichnete Brignone nun den Gewinn der Gesamtwertung im Weltcup im Jahr 2025 als ihre schönste Zeit: Damals sei sie monatelang in Bestform gefahren.

Insgesamt gewann die Italienerin zweimal den Gesamtweltcup und zwei WM-Titel. Mit 37 Weltcupsiegen ist sie die erfolgreichste italienische Skirennfahrerin in dieser Wertung.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.