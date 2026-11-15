Österreich erlebt einen denkbar schlechten Auftakt in die alpine Slalom-Saison. Fast alle Läufer scheiden aus.

Diesen Auftakt in die Slalom-Saison hat sich die Ski-Nation Österreich sicher ganz anders vorgestellt! Im ersten Rennen durch den Stangenwald in Levi schaffte es lediglich ein Athlet, Weltcuppunkte zu sammeln.

Johannes Strolz beendete den zweiten Durchgang als 22. und damit Letzter. Acht Fahrer kamen im Finale nicht ins Ziel, darunter mit Simon Rueland, Fabio Gstrein, Michael Matt und Joshua Sturm auch vier Österreicher. Drei Fahrer aus der Alpenrepublik hatten den Sprung in den zweiten Lauf verpasst.

„Drama um Joshua Sturm“, titelte die Kronenzeitung unmittelbar nach Rennende. Der 25-Jährige war nach einem furiosen ersten Durchgang noch auf Platz drei gelegen. „Samba-Party bei ÖSV-Debakel“, schrieb das Boulevardblatt weiter und spielte damit auf den Sieg des Brasilianers Lucas Pinheiro Braathen an.

Braathen triumphiert – Debakel für Österreich

Der gebürtige Norweger triumphierte vor dem Franzosen Clement Noel und Loic Meillard aus der Schweiz. Linus Straßer wurde 13.

„ÖSV schlittert in Debakel“, schrieben die Salzburger Nachrichten. Auch oe24.at kam um die Formulierung „Österreicher-Debakel“ nicht herum. Beim Saisonauftakt in Sölden hatten es immerhin zwei Österreicher in die Top Ten geschafft.