Ski alpin: Ehrliche Worte von Straßer vor Start

Der deutsche Slalom-Spezialist Linus Straßer blickt auf den Saisonstart und räumt ein, dass er noch Luft nach oben hat.

Slalom-Ass Linus Straßer setzt sich für seinen Start in die neue Weltcup-Saison keine ganz großen Ziele. „Skifahrerisch bin ich okay drauf. Vom Speed her ist noch einiges rauszuholen“, sagte der Münchner vor seinem ersten Rennen in Levi: „Ich bin noch nicht auf dem Niveau, auf dem ich sagen würde, ich kann aufs Podium fahren.“

Nach dem Saisonbeginn Ende Oktober in Sölden steht für die Männer am Sonntag (10.00 und 13.00 Uhr) der erste Slalom auf dem Programm. „Levi mag ich sehr gern, das ist eigentlich ein Klassiker zum Saisonauftakt“, so Straßer, „ich kenne den Hang sehr gut – und er ist gar nicht so einfach, wie man denkt.“

Linus Straßer blickt skeptisch auf den Saisonstart Linus Straßer blickt skeptisch auf den Saisonstart © IMAGO/Ulrich Wagner

Wie weit er schon ist, will Straßer in Finnland herausfinden. „Es ist noch Anfang der Saison und das erste Rennen. Es ist immer spannend, was dabei herauskommt und wo man am Schluss landet“, sagte der Münchner: „Gefühlt ist gerade alles drin: von der Qualifikation für den zweiten Durchgang bis hin zu einem Platz in den Top-Acht. Alles ist möglich.“

Neben Straßer, im Slalom WM-Dritter von 2025, sind Nickco Palamaras (Garmisch) und Dominik Zerhoch (Partenkirchen) für den Deutschen Skiverband (DSV) am Start. Bei den Frauen, die am Samstag (10.00 und 13.00 Uhr/Eurosport) im Slalom antreten, sind aus DSV-Sicht Emma Aicher (Mahlstetten), Lena Dürr (Germering), Charlotte Grandinger (München) und Jessica Hilzinger (Oberstdorf) dabei.

Aicher war beim Riesenslalom in Sölden direkt Dritte geworden. „Das Podium von Emma Aicher zum Saisonauftakt war natürlich gewaltig“, sagte Markus Lenz, Techniktrainer der Frauen: „Es war ein super Auftakt in den Winter.“