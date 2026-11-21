Milla Grosberghaugen Andreassen kritisiert die Spaltung im norwegischen Langlaufteam. In Idre war sie allein im Trainingslager.

Milla Grosberghaugen Andreassen hatte sich ihr erstes Jahr im norwegischen Langlauf-Nationalteam anders vorgestellt. Beim Trainingslager im schwedischen Idre war die 21-Jährige Anfang November die einzige Athletin aus dem Kader. Sie trainierte allein mit Nationaltrainerin Marit Björgen.

„Ich fand es extrem enttäuschend“, sagte Andreassen dem norwegischen Sender NRK. Die Nationalteam-Debütantin vermisste den Austausch und den sportlichen Vergleich mit ihren Teamkolleginnen. „Ich hoffe, dass man das nach der Saison angeht. Ich finde nicht, dass es so sein sollte.“

Auch der Vergleich mit den Männern beschäftigt die Norwegerin. „Man sieht, dass die Männer es gemeinsam schaffen. Sie nehmen an ziemlich vielen Trainingslagern teil, während die Frauen das nicht schaffen – das ist schon seltsam zu sehen“, sagte sie. „Wir haben viel Spaß, wenn wir zusammen sind, aber es gibt gewisse Spaltungen. So ist es.“

Unterschiedliche Trainingspläne sorgen für Streit

Einige Läuferinnen trainierten während des Lagers in Idre in der Höhe, andere verfolgten eigene Trainingspläne. NRK-Experte Fredrik Aukland fand dafür deutliche Worte: „In einer so wichtigen Phase ist das Team komplett gespalten. Ich habe noch nie ein Nationalteam mit einer so großen Spaltung erlebt.“ Einzelne Anpassungen habe es immer gegeben, doch dies sei „ein kollektiver Kollaps“.

Teamkollegin Karoline Grötting hat eine Vereinbarung, die ihr das Training mit dem Langlaufteam Team Anlegg Öst erlaubt. „Ich verstehe Millas Sicht. Es ist traurig, die Einzige aus dem Nationalteam zu sein, aber ich hatte einen Plan mit Anlegg Öst, und das war von Anfang an Teil der Vereinbarung“, sagte sie. Zugleich bedauere sie, nicht immer bei ihren Nationalteam-Kolleginnen sein zu können.

Auch Catherine Instebö, Langlauf-Verantwortliche des norwegischen Skiverbands, sieht Handlungsbedarf. „In der Vorbereitung waren wir zu sehr aufgesplittert, und das müssen wir auswerten. Ich möchte nicht, dass es so weitergeht“, sagte sie NRK. Die besten Läuferinnen müssten gemeinsam trainieren.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.