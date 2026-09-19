Konkurrenz deklassiert! Paukenschlag nach Rücktritt vom Rücktritt

Lisa Eder gewinnt den Intercontinental Cup in Stams klar vor zwei Springerinnen aus Slowenien. Besonders beeindruckend: Eigentlich war die Österreicherin bereits zurückgetreten.

Lisa Eder hat beim Intercontinental Cup in Stams ein beeindruckendes Comeback gefeiert. Die Österreicherin setzte sich auf der HS115-Schanze mit Sprüngen auf 111,5 und 112,5 Meter deutlich gegen die hochkarätige Konkurrenz durch.

Nach zwei konstant starken Durchgängen lag Eder 24,4 Punkte vor Nika Vodan aus Slowenien. Deren Landsfrau Nika Prevc komplettierte als Dritte das Podest, ihr Rückstand auf die Siegerin betrug bereits 37,8 Zähler.

Eder nach Rücktritt vom Rücktritt in Topform

Eder hatte im Frühjahr eigentlich ihren Rücktritt bekannt gegeben, kündigte jedoch vier Monate später im August an ihrem 25. Geburtstag ihre Rückkehr an. In Stams präsentierte sie sich in herausragender Verfassung: Mit der klaren Bestweite des Tages im zweiten Durchgang baute sie ihre Führung weiter aus und brachte den Sieg souverän ins Ziel.

Vodan sprang 105 und 106 Meter, Prevc landete bei 100 sowie 104,5 Metern. Das Podium unterstrich die hohe sportliche Qualität des Starterfelds beim österreichischen Sommerwettbewerb.

Beste deutsche Springerin war Agnes Reisch, die Achte wurde. Anne Häckel landete auf Platz 15, Anna-Fay Scharfenberg auf Rang 19.

Eder hatte in der vergangenen Saison im Gesamtweltcup als beste Österreicherin Platz vier belegt. In ihrer Karriere gewann die Tirolerin zwei Weltcupspringen, bei der Nordischen WM 2025 in Trondheim holte sie Silber mit dem ÖSV-Team.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.