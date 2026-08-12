Überraschende Wende bei Skisprung-Ass nach Rücktritt

SID 12.08.2026 • 14:36 Uhr Lisa Eders Rücktritt nach Saisonende war nicht geräuschlos verlaufen. Nun macht sie doch weiter.

Im April hatte Lisa Eder trotzig ihren Rücktritt erklärt, nun kehrt die Skispringerin überraschend zurück: Die Österreicherin hat an ihrem 25. Geburtstag nach gerade einmal vier Monaten ihr Comeback verkündet.

„Eder hat das Training bereits wieder aufgenommen“, teilte der nationale Skiverband ÖSV am Mittwoch mit.

Skisprung-Verband lehnt Trainerwunsch ab

Eders Rücktritt nach Saisonende war nicht geräuschlos verlaufen: Die zweimalige Saisonsiegerin hatte eine Fortsetzung ihrer Karriere erwogen, sollte ihr Verlobter Manuel Fettner (41) ins Trainerteam integriert werden. Der ÖSV lehnte diesen Vorschlag aber ab.

Eder hatte in der vergangenen Saison im Gesamtweltcup als beste Österreicherin Platz vier belegt. In ihrer Karriere gewann die Tirolerin zwei Weltcupspringen, bei der WM in Trondheim holte sie Silber mit dem ÖSV-Team.