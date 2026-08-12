Überraschende Wende bei Skisprung-Ass nach Rücktritt

Im April hatte Lisa Eder trotzig ihren Rücktritt erklärt, nun kehrt die Skispringerin überraschend zurück: Die Österreicherin hat an ihrem 25. Geburtstag nach gerade einmal vier Monaten ihr Comeback verkündet.
Überraschende Wende nach Rücktritt
„Eder hat das Training bereits wieder aufgenommen“, teilte der nationale Skiverband ÖSV am Mittwoch mit.
Skisprung-Verband lehnt Trainerwunsch ab
Eders Rücktritt nach Saisonende war nicht geräuschlos verlaufen: Die zweimalige Saisonsiegerin hatte eine Fortsetzung ihrer Karriere erwogen, sollte ihr Verlobter Manuel Fettner (41) ins Trainerteam integriert werden. Der ÖSV lehnte diesen Vorschlag aber ab.
Eder hatte in der vergangenen Saison im Gesamtweltcup als beste Österreicherin Platz vier belegt. In ihrer Karriere gewann die Tirolerin zwei Weltcupspringen, bei der WM in Trondheim holte sie Silber mit dem ÖSV-Team.
Peking-Olympiasieger Fettner wiederum hatte zum Saisonende nach 24 Jahren im Nationalkader seine Karriere beendet. Nach dem Abschluss in Planica verlobten sich Fettner und Eder, wenig später folgte der Rücktritt. Nun habe Eder wieder „die Freude und die Motivation für das Skispringen“ gefunden, hieß es am Mittwoch.