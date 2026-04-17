Skispringen: Vizeweltmeisterin Eder tritt zurück

Nur drei Wochen nach dem Karriereende ihres Lebensgefährten Manuel Fettner hat auch die österreichische Skispringerin Lisa Eder mit nur 24 Jahren ihren Rücktritt erklärt.
Vizeweltmeisterin Eder tritt zurück
Nach dem Rücktritt ihres Verlobten Manuel Fettner beendet auch die Vizeweltmeisterin Lisa Eder ihre Karriere.
Lisa Eder beendet ihre Skisprung-Karriere
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„Der Österreichische Skiverband nimmt diese Entscheidung respektvoll zur Kenntnis“, teilte der ÖSV in einer Presseaussendung mit.
Eder in der vergangenen Saison erfolgreichste ÖSV-Springerin
Eder hatte in der vergangenen Saison im Gesamtweltcup als beste Österreicherin Platz vier belegt. In ihrer Karriere gewann die Tirolerin zwei Weltcupspringen, bei der WM in Trondheim holte sie Silber mit dem ÖSV-Team.
Peking-Olympiasieger Fettner (40) hatte zum Saisonende nach 24 Jahren im Nationalkader seine Karriere beendet. Nach dem Abschluss in Planica verlobten sich Fettner und Eder.