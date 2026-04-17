Skispringen: Vizeweltmeisterin Eder tritt zurück

SID 17.04.2026 • 12:56 Uhr Nach dem Rücktritt ihres Verlobten Manuel Fettner beendet auch die Vizeweltmeisterin Lisa Eder ihre Karriere.

Nur drei Wochen nach dem Karriereende ihres Lebensgefährten Manuel Fettner hat auch die österreichische Skispringerin Lisa Eder mit nur 24 Jahren ihren Rücktritt erklärt.

„Der Österreichische Skiverband nimmt diese Entscheidung respektvoll zur Kenntnis“, teilte der ÖSV in einer Presseaussendung mit.

Eder in der vergangenen Saison erfolgreichste ÖSV-Springerin

Eder hatte in der vergangenen Saison im Gesamtweltcup als beste Österreicherin Platz vier belegt. In ihrer Karriere gewann die Tirolerin zwei Weltcupspringen, bei der WM in Trondheim holte sie Silber mit dem ÖSV-Team.