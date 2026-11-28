Die deutschen Skispringer müssen in Kusamo den nächsten bitteren Dämpfer hinnehmen. Beim Sieg von Stefan Embacher verpasst Philipp Raimund das Finale. Experte Sven Hannawald zeigt sich ratlos.

Philipp Raimund abgestürzt, kein DSV-Adler unter den besten 20: Die deutschen Skispringer haben im dritten Wettkampf des WM-Winters den nächsten großen Rückschlag kassiert. Während der Österreicher Stephan Embacher im finnischen Kuusamo seinen zweiten Saisonsieg feierte, geht im Team von Geburtstagskind Andreas Mitter das Warten auf eine Top-10-Platzierung weiter.

Olympiasieger Raimund, beim Auftakt in Lillehammer noch einziger Lichtblick im Team, verpasste mit 128,5 m und Rang 33 sogar den zweiten Durchgang – genau wie vor einem Jahr an gleicher Stelle. „Der Sprung war ein bisschen zu früh. Ein bitterer Tag für ihn und auch ganz bitter für Deutschland“, haderte Eurosport-Experte Werner Schuster. Der sichtlich enttäuschte Raimund stand laut ARD-Angaben nicht für ein Interview zur Verfügung.

DSV-Trainer Andreas Mitter macht sich um den Olympiasieger jedoch keine zu großen Sorgen. „Er ist nicht ganz bei sich geblieben und hat es nicht so durchgezogen wie in der Quali. Da war etwas ein Umweg drin. Das kann passieren, morgen geht es weiter“, hakte er den Tag ab.

Philipp Raimund erlebte einen herben Dämpfer Philipp Raimund in Kuusamo © picture alliance / NTB/SID/Geir Olsen

Skispringen: Leichte Steigerung von Wellinger – Konkurrenz fliegt dennoch davon

Bester Deutscher war somit Andreas Wellinger (138,0 und 132,0 m) auf dem 21. Rang, für den Kuusamo-Sieger von 2024 waren es die ersten Punkte des Winters. „Mir ist es gelungen, die Position im Flug besser zu finden. Das ist der richtige Weg und macht viel mehr Spaß“, zeigte er sich nach seinem ersten Sprung im ARD-Interview zumindest etwas positiver gestimmt als zuletzt in Lillehammer.

Die Bilanz ist dennoch ernüchternd: Erst zum dritten Mal in der Weltcup-Geschichte sind die DSV-Adler nach drei Wettbewerben noch ohne eine Platzierung unter den besten Zehn, zuletzt war dies 2008/09 der Fall. Und: Ein Ergebnis mit dem ersten Deutschen erst auf Rang 21 hatte es seit 2011 nur vergangene Saison in Sapporo gegeben.

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Routinier Pius Paschke landete gesundheitlich angeschlagen immerhin auf dem 22. Rang. „Ich bin vom Kopf noch nicht so ganz da. Skispringen kommt mir ein bisschen zu schnell vor. Alles in allem war der Tag dafür aber ganz ok“, zog der Routinier Bilanz.

Skispringen: Mitter kündigt intensiven Abend an

Ansonsten hatte der neue Bundestrainer Mitter an seinem 45. Geburtstag wenig Grund zur Freude, erneut schafften es nicht mehr als zwei Deutsche in den zweiten Durchgang. Youngster Max Unglaube (49.) war chancenlos, Ben Bayer und Felix Hoffmann waren in der Qualifikation ausgeschieden.

„Vom Ergebnis ist das nicht das, was wir uns erhofft haben. Wir müssen das analysieren und schauen, wie wir weiter arbeiten. Es geht nicht von heute auf morgen, aber es wird ein intensiver Abend werden“, kündigte Mitter an.

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Embacher fliegt zum zweiten Saisonsieg – Hannawald rätselt

Embacher flog auf 145,0 und 143,0 und gewann mit 304,8 Punkten vor dem Schweizer Sandro Hauswirth (297,9), der erstmals in seiner Karriere auf dem Podest stand. Dritter wurde der Norweger Marius Lindvik (295,0), insgesamt landeten fünf Österreicher in den Top 10.

ARD-Experter Sven Hannawald rätselte über die enormen Unterschiede zwischen der Weltspitze und den Deutschen. „Ich sehe nichts gravierendes. Ich sehe bei anderen mehr Fehler und die springen trotzdem weiter. Und das macht mir Sorgen“, so der einstige Tournee-Sieger. „Wenn Wellinger so fliegt, steht er bei 110“, analysierte er einen wackligen, aber trotzdem weiten Sprung eines Konkurrenten. „Das macht mir Magengrummeln, weil ich keine Antworten finde“, fügte Hannawald hinzu. Die Unterschiede sehe er nur bei den Ergebnissen.

„Es kann nicht sein, dass wir nur wenn alles perfekt ist, 15. werden. Da sind andere Dinge ein Thema. Ob es Anzug, Bindung oder Ski ist“, mutmaßte er im Anschluss über Unterschiede im Materialbereich.

Am Sonntag (14.20 Uhr/ARD und Eurosport) steht am Polarkreis ein weiterer Wettbewerb an.

—mit Sport-Informations-Dienst (SID)