Nach Olympiagold und seinem ersten Weltcupsieg setzt Philipp Raimund auf Konstanz. Die Form des Vorwinters soll die Basis für weitere Erfolge sein.

Bei Olympia hat er gewonnen, im Weltcup aber erst einmal: Skispringer Philipp Raimund will in der am Freitag beginnenden Saison auch im Kampf um die Kristallkugel ein Wörtchen mitreden. Ziel sei es, sich im Verlauf des Winters „Schritt für Schritt nach vorne zu arbeiten – und noch häufiger in gute Positionen zu springen“, sagte der 26-Jährige dem SID vor dem Saisonstart.

Raimund hatte im Februar in Predazzo Gold von der Normalschanze gewonnen, einen Monat später folgte in Lahti der erste Sieg im Weltcup. Erstes Ziel für die neue Saison sei es, an die Form des Vorwinters anzuknüpfen. „Ich möchte die Ruhe wieder mit in den Winter nehmen und auf einem ähnlichen Niveau springen wie vergangene Saison“, sagte der Siebte des Weltcup-Winters 2025/26.

Philipp Raimund will in der neuen Saison Erfolge feiern Philipp Raimund will in der neuen Saison Erfolge feiern © IMAGO/Johannes Schmidt

Raimund berichtet von Fotos im Supermarkt

Die Goldmedaille, die inzwischen im Flur der heimischen Wohnung einen Platz gefunden hat, sei dabei Motivation und Warnung zugleich. „Einerseits beflügelt es, weil ich weiß, was ich erreicht habe und dass Dinge schon funktioniert haben. Andererseits darf man nicht ständig versuchen, genau das Gefühl von einem bestimmten Sprung wiederzubekommen“, sagte Raimund. Skispringen sei „ein wandelndes Wesen“.

Durch den Olympiasieg habe sich vor allem abseits der Schanze viel verändert. „Zuletzt hat jemand mein DSV-Auto vor dem Supermarkt gesehen und ist extra in den Laden gekommen, da wollten sie ein Foto machen. Das war neu für mich“, sagte der in Oberstdorf wohnende Raimund. Hinzu kämen viele Termine außerhalb des Sports. „Das ist eine neue Situation für mich, aber bislang komme ich damit gut zurecht.“

Die neue Saison beginnt am Freitag im norwegischen Lillehammer mit einem Mixed-Wettkampf, bis Sonntag stehen für Männer und Frauen noch je zwei Einzelwettbewerbe an. Höhepunkte der kommenden Saison sind die Vierschanzentournee, bei der erstmals auch Frauen am Start sind, sowie die WM im schwedischen Falun (24. Februar bis 7. März).