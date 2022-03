Russische und belarussische Athleten von World Games ausgeschlossen

Russische und belarussische Athleten dürfen nicht an den diesjährigen World Games (7. bis 17. Juli) in Birmingham/Alabama teilnehmen. Das entschied die International World Games Association (IWGA) am Dienstag vor dem Hintergrund des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine. Die Organisatoren des Multisportevents richteten sich bei ihrer Entscheidung nach der Empfehlung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC).