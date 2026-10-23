Sport und Politik versprechen sich vom Multievent 2029 auch positive Effekte für die deutsche Olympiabewerbung.

1000 Tage vor dem Beginn der World Games in Karlsruhe haben Vertreterinnen aus Sport und Politik den Countdown für das Multievent der nicht-olympischen Sportarten gestartet. Am 19. Juli 2029 beginnt das Sportfest mit rund 4000 Athletinnen und Athleten aus mehr als 100 Ländern, das nach 1989 (Karlsruhe) und 2005 (Duisburg) zum dritten Mal in Deutschland stattfindet.

World Games stärken Münchens Olympia-Plan

Sportstaatsminister Ronald Rauhe verspricht sich von der Ausrichtung auch Strahlkraft für die Münchner Olympiabewerbung. Die World Games „werden einmal mehr zeigen, dass Deutschland ein zuverlässiger, professioneller und leidenschaftlicher Gastgeber von Sportgroßveranstaltungen ist und wir bereit sind für Olympische und Paralympische Spiele“, sagte Rauhe.

62 Disziplinen aus 36 Sportarten sind für die World Games 2029 geplant, darunter mehr Para-Wettkämpfe als je zuvor. „Die feste Integration der Para-Disziplinen in das Sportprogramm ist eine wichtige Botschaft für die Gesellschaft“, sagte IOC-Mitglied Michael Mronz. Der 59-Jährige war für den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) beim Start des Countdowns am Freitag auf dem Karlsruher Marktplatz dabei.

Dort drückten Theresa Schopper (Grüne), Sportministerin von Baden-Württemberg, Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup und Anna Arzhanova, Präsidentin der International World Games Association (IWGA), gemeinsam auf den Buzzer. Schopper hofft auf „Impulse in die Sportwelt und an die Schulen Baden-Württembergs“ weit über das Event hinaus.