Chaos um WWE-Titel geht weiter

WWE-Champion Sami Zayn übersteht bei SmackDown seine erste Titelverteidigung - ausgerechnet mit Hilfe des vom Thron geschubsten CM Punk.

Die chaotischen Geschehnisse um den traditionsreichsten Titel von WWE gehen weiter: Der frisch gekürte WWE-Champion Sami Zayn hat seinen Titel bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown erfolgreich verteidigt – ausgerechnet mit Hilfe des vom Thron bugsierten CM Punk.

Im Hauptkampf der Sendung setzte sich Zayn nach einem chaotischen Match gegen seinen langjährigen Weggefährten Kevin Owens durch. Zünglein an der Waage war Punk, der sich mit einem Eingriff zu Gunsten von Owens dafür rächte, dass der ihn in der Vorwoche – versehentlich – den Titel gekostet hatte.

WWE SmackDown: Sami Zayn bleibt dank CM Punk Champion

Bei SmackDown bekam nun der seinerseits vorher von Zayn betrogene Owens die Chance, den Gürtel an sich zu reißen – wie in der vergangenen Woche störten jedoch gleich mehrere andere Stars das Match.

The BITW CM PUNK just delivered a GTS to THE CHAMP! 😴



Punk clearly not finished with Sami Zayn yet…



Sleep well, Sami! pic.twitter.com/dSdFJecXPY — WWE (@WWE) September 19, 2026

Zunächst griffen der ebenfalls nach dem Titel schielende Johnny Gargano und seine Frau Candice LeRae ein, wurden von Owens allerdings letztlich abgewehrt. Dann jedoch kam Punk ins Spiel und schlug Owens mit dem Titelgürtel nieder. Er revanchierte sich damit für das Malheur, mit dem Owens Punk sieben Tage zuvor ebenjenen Titel gekostet hatte.

Zayn konnte Owens danach mit dem Helluva Kick pinnen und bekam seinerseits eine Abreibung von Punk. Das letzte Wort zwischen den beiden Rivalen ist offensichtlich noch nicht gesprochen.

Das nächste Großevent von WWE steigt am 10. Oktober, noch ist für Money in the Bank kein WWE-Titelmatch angekündigt – dafür ein World-Title-Match zwischen Champion Roman Reigns und LA Knight.