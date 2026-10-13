Neues Super-Bündnis bei WWE enthüllt nächstes Mitglied

Bei WWE Monday Night RAW wächst die Gruppierung The 946 weiter: Auch Carmelo Hayes unterstützt Royce Keys in dessen Kampf gegen Roman Reigns' Bloodline.

Die Wrestling-Liga WWE treibt ihre aktuell größte Storyline weiter voran: Im Bandenkrieg zwischen der Bloodline um World Champion Roman Reigns und der Gruppierung The 946 um Royce Keys hat Keys das nächste neue Mitglied rekrutiert.

Bei der aktuellen Ausgabe der Netflix-Show Monday Night RAW hat sich der ehemalige US-Champion Carmelo Hayes nach zweimonatiger Abwesenheit zurückgemeldet und sich The 946 angeschlossen. Hayes wechselt damit von der Freitagsshow SmackDown in den Montagskader und ist direkt mittendrin in dessen größter Fehde.

WWE RAW: Carmelo Hayes schließt sich The 946 an

Im Hauptkampf der Show bestritten die jüngst bereits durch Jaida Parker verstärkten 946-Mitglieder Keys, Bronco Nima und Lucien Price ihr erstes gemeinsames Match im WWE-Ring – gegen die Bloodline-Fraktion aus Jimmy und Jey Uso und ihrem jüngeren Bruder Solo Sikoa.

Lange deutete alles auf einen Erfolg der Bloodline hin: Sikoa beförderte Keys mit einem Samoan Drop durch den Kommentatorentisch, rollte ihn zurück in den Ring und setzte zu seiner Spezialaktion Samoan Spike an. Doch plötzlich stürmte ein mit einem Halstuch maskierter Mann ins Seilgeviert und schlug Sikoa mit einem Brecheisen nieder.

Hayes lüftete nach der Attacke seine Tarnung und verprügelte gemeinsam mit seinen neuen Verbündeten Sikoa und die Usos weiter. Am Ende der Show stand die neue Formation geschlossen über ihren ausgeschalteten Gegnern.

Zwei Tage nach Reigns‘ erfolgreicher Titelverteidigung gegen LA Knight beim Event Money in the Bank deutet damit mehr und mehr auf den Hauptkampf des Traditionsevents Survivor Series am 28. November in Houston hin. Alles sieht danach aus, als ob die Bloodline und The 946 auf ein Duell im War-Games-Käfig zusteuern.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.