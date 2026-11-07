Turbulentes WWE-Spektakel nimmt emotionales Ende

WWE-Topstar Roman Reigns zelebriert bei Crown Jewel in Riad seinen nächsten großen Sieg - und gönnt Verlierer Sami Zayn einen Ritterschlag. Zwei Titel wechseln.

WWE-Topstar Roman Reigns hat einen sehenswerten Hauptkampf der Großveranstaltung Crown Jewel in Riad gewonnen – und danach für einen unerwartet emotionalen Moment gesorgt.

Nach einem intensiven Match auf Augenhöhe – in dem es unerwarteterweise keinerlei Eingriffe von außen gab – setzte sich World Champion Reigns mit seiner Spezialaktion Spear gegen WWE-Champ Sami Zayn durch. Er entschied damit das alljährliche Duell der beiden Träger der wichtigsten Männergürtel der Liga für sich.

Anschließend folgte eine bemerkenswerte Szene, die die jahrelange Vorgeschichte der beiden Weggefährten aufgriff – und die gemeinsame Story vollendete.

WWE Crown Jewel: Roman Reigns toppt Sami Zayn

Zayn forderte den Anführer der Bloodline auf, ihm endlich den Respekt zu zeigen, der ihm aus seiner Sicht seit langer Zeit zustehe. Es war – wie schon der Aufbau des großen Matches – ein Rückgriff auf die Reigns-Zayn-Story im Jahr 2023, als Zayn zwischenzeitlich „Ehrenmitglied“ von Reigns Familienclan war, dann herausgeworfen wurde und in einem herausragenden Match knapp daran scheiterte, Reigns‘ epochale 1316-Tage-Regentschaft als „Undisputed Universal Champion“ zu beenden.

Reigns zögerte zunächst, schlug die angebotene Hand dann weg – nur, um seinen Rivalen stattdessen in eine Umarmung an sich zu ziehen. Ein sichtlich bewegter Zayn bedankte sich, ehe Reigns dessen Arm vor den Fans in die Höhe hob.

"You're not honorary. You're an Uso."



We love to see it 🥹 pic.twitter.com/cNWt8xkyvs — WWE (@WWE) November 7, 2026 Externer Inhalt X Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

Der „Original Tribal Chief“ adelte Zayn in der Szene auch mit den Worten: „You’re not honorary. You’re an Uso.“ („Du bist nicht nur Ehrenmitglied. Du bist ein echter Uso.“ Es war ein Happy End auch für die saudi-arabischen Fans vor Ort, bei denen der Muslim Zayn besonders populär ist. Reigns Fehde mit der Gruppierung The 946 pausierte bei Crown Jewel.

DEINE MEINUNG

Tiffany Stratton casht ein

Auch abseits des Hauptkampfs gab es bei der Show, die trotz zwischenzeitlicher Sicherheitsbedenken in Riad durchgezogen wurde, einige wichtige Entwicklungen – unter ihnen zwei Titelwechsel.

Am Ende des Co-Main-Events krönte sich Tiffany Stratton zum neuen WWE-Damenchampion, indem sie ihren Money-in-the-Bank-Koffer einlöste – und dabei ihrer Freundin Chelsea Green in den Rücken fiel.

Green hatte zuvor World Women’s Champion Liv Morgan besiegt und war bei der Siegesfeier von der wütenden Verliererin Morgan attackiert worden. Stratton schien Green zu Hilfe zu kommen – attackierte aber stattdessen Green mit ihrem Koffer und vollendete ihren anschließenden Cash-in erfolgreich mit dem Prettiest Moonsault Ever.

NO WAY!!!



Some kind of friend you are, @tiffstrattonwwe 😡 pic.twitter.com/64L3AlEgEl — WWE (@WWE) November 7, 2026 Externer Inhalt X Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

Penta und Evans entthronen The Vision, Rhodes tritt Orton

Auch der Mexikaner Penta, Money-in-the-Bank-Sieger der Männer, sicherte sich bei Crown Jewel einen Titelgürtel – zusammen mit Jungstar Je’Von Evans gewannen die beiden die World Tag Team Titles, bisher gehalten von Bron Breakker und Austin Theory von der Gruppierung The Vision.

Vision-Kollege Bronson Reed wollte zu Gunsten seiner Verbündeten eingreifen – Shootingstar Oba Femi allerdings neutralisierte seinen Rivalen Reed – was Evans die Gelegenheit gab, mit dem OG Cutter gegen Theory den Sack zuzumachen.

Gleich zu Beginn der Show erreichte die seit Frühjahr laufende Fehde zwischen Ex-WWE-Champion Cody Rhodes und seinem einstigen Mentor Randy Orton einen neuen Höhepunkt.

In einem Last Man Standing Match, indem es darum ging, seinen Gegner neben einem Pinfall auch einen klassischen K.o. zu verpassen, triumphierte Rhodes mit dem Mittel, das er lange bewusst nicht eingesetzt hatte: Er setzte Orton mit einem Punt Kick gegen den Kopf außer Gefecht – der brutalen Aktion, die Orton selbst berühmt gemacht und auch in der Fehde gegen Rhodes mehrfach angewandt hatte.

.@CodyRhodes just PUNTED @RandyOrton! 🤯 pic.twitter.com/GRfEmfuNcX — WWE (@WWE) November 7, 2026 Externer Inhalt X Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

Der Sieg hinterließ beim „American Nightmare“, der während des Matches von vielen Fans ausgebuht wurde, sichtbar gemischte Gefühle. Es bleibt abzuwarten, ob die Fehde damit wirklich beendet ist und in welche Richtung sich Rhodes‘ Charakter nun entwickeln wird.