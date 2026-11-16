"Superfly" Jimmy Snuka war einer der populärsten Wrestler der WWE-Geschichte - die ungeklärte Rolle beim Tod seiner damaligen Freundin Nancy Argentino im Jahr 1983 machten ihn jedoch zu einer höchst umstrittenen Figur.

Er war einer der populärsten Wrestling-Stars der WWE-Geschichte, aber auch eine höchst umstrittene Figur.

Am 16. November 1996, heute vor 30 Jahren, nahm die Showkampf-Promotion „Superfly“ Jimmy Snuka in ihre Hall of Fame auf – trotz eines dunklen Schattens, der damals bereits 13 Jahre über der Legende geschwebt hatte.

Snuka wurde vorgeworfen, im Jahr 1983 für den Tod der jungen Frau Nancy Argentino verantwortlich gewesen zu sein. Der ungeklärte Kriminalfall holte Snuka im hohen Alter noch ein – aber er starb, bevor er gelöst werden konnte.

WWE: Jimmy Snukas zwiespältiges Vermächtnis

Der am 18. Mai 1943 auf den Fidschi-Inseln geborene Snuka – bürgerlicher Name: James Reiher – war in den Achtzigern neben Hulk Hogan einer der populärsten Wrestler der damaligen WWF, berühmt vor allem als Gegenspieler des 2015 verstorbenen „Rowdy“ Roddy Piper.

Snuka war seit 1969 im Ring aktiv gewesen, er hob sich zu seiner Zeit vor allem durch damals ungewohnte Flugaktionen von der Masse ab – vor allem der „Superfly Splash“, sein Sprung vom obersten Seil auf den am Boden liegenden Gegner, sorgte damals für Aufsehen.

Am 17. Oktober 1983 legte er die Aktion im New Yorker Madison Square Garden in einem Match gegen Don Muraco gar von einem fünf Meter hohen Stahlkäfig hin, was mehrere Wrestler später als Inspirationsquell für ihre eigene Karriere angaben – unter ihnen Mick Foley, Tommy Dreamer, Bubba Ray Dudley und der Sandman, die damals als Fans im Publikum saßen.

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Erfolgreich war auch sein Programm mit Piper, der ihn in einem legendären Segment einmal mit einer Kokosnuss niederschlug. Snuka war 1991 zudem der erste Gegner des Undertaker beim Großereignis WrestleMania, bevor er ab Mitte der Neunziger nur noch für Nostalgie-Auftritte in den Ring stieg.

In einem letzten großen Match für WWE im Jahr 2009 stieg der damals 64 Jahre alte Snuka vor über 70.000 Fans in Houston nochmal bei WrestleMania in den Ring und tat sich mit dem alten Rivalen Piper und Ricky Steamboat gegen Chris Jericho zusammen.

Snukas Sohn James Jr. (bei WWE bekannt als Deuce und Sin Snuka) war ihm ebenso in die Branche gefolgt wie Tochter Sarona (Tamina).

Der rätselhafte Tod der Nancy Argentino

Snuka war trotz seiner Popularität aber eben auch eine umstrittene Figur: Am 10. Mai 1983 – fünf Monate vor seinem berühmtesten Ringmoment – starb seine damalige Freundin Nancy Argentino in Snukas Motelzimmer unter ungeklärten Umständen. Der Verdacht, dass Snuka verantwortlich für ihren Tod war, ist nie ausgeräumt worden.

Nancy Argentino died in mysterious circumstances while dating wrestling star Jimmy “Superfly” Snuka.



Here’s what happened in the lead up to the tragic event.



Watch DARK SIDE OF THE RING S2 on Mondays at 10PM on VICE TV. pic.twitter.com/EByHLopn9z — VICE TV (UK) (@vicelanduk) July 7, 2020 Externer Inhalt X Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

Die 23 Jahre alte Argentino starb an schweren Kopfverletzungen. Snuka stellte Argentinos Tod als Unfall dar: Sie habe sich den Kopf gestoßen, nachdem er sie geschubst habe und sei später auf der Straße zusammengebrochen und auf den Kopf gefallen.

Brisant: Im Autopsiebericht sind „mehr als zwei Dutzend“ Hämatome und Schnittwunden notiert. Snuka war bereits im Januar desselben Jahres wegen des Vorwurfs häuslicher Gewalt gegen Argentino verhaftet worden.

Argentino erstattete damals keine Anzeige gegen Snuka – in später öffentlich gewordenen Ermittlungsakten wurde notiert, dass der damalige WWE-Boss Vince McMahon in dieser Hinsicht auf sie eingewirkt haben soll. Snuka war auf dem Höhepunkt seiner Popularität und McMahon – gegen den inzwischen selbst schwere Vorwürfe sexueller Ausbeutung früherer Angestellter im Raum stehen – ließ ihn trotz der schweren Vorwürfe nie fallen.

Dass WWE damals noch kein börsennotiertes Milliardenunternehmen war und sich die Berichterstattung über das Wrestling eher noch im Nischenbereich bewegte, begünstigte McMahons Haltung, so dass Snukas Karriere weitergehen konnte.

Anklage 32 Jahre danach

Die ursprünglichen strafrechtlichen Ermittlungen gegen Snuka führten zu keinem Ergebnis. Es gab jedoch einen Zivilprozess, in dem Snuka zu einer Zahlung von 500.000 Dollar an Argentinos Familie verurteilt wurde. Nach Angaben des Journalisten Irvin Muchnick, der den Fall intensiv begleitete, hat Snuka die Zahlung unter Berufung auf finanzielle Engpässe nie geleistet.

Jimmy Snuka trat auch im hohen Alter oft bei WWE auf Jimmy Snuka trat auch im hohen Alter oft bei WWE auf © IMAGO/Newscom World

Nachdem journalistische Recherchen Snukas Rolle in dem Fall erneut ins Zwielicht rückten, wurde der Fall neu aufgerollt und Snuka 32 Jahre nach dem Todesfall 2015 schließlich angeklagt. „Seine Gewalttat und das Versäumnis, medizinische Hilfe zu holen, haben zu ihrem Tod geführt“, hielt die zuständige Grand Jury fest.

Der Prozess führte zu keinem Ergebnis mehr: Er wurde verworfen, nach dem der schwer erkrankte Angeklagte – der auch Symptome von Demenz aufwies – als verhandlungsunfähig eingestuft wurde. Snuka starb am 15. Januar 2017 im Alter von 73 Jahren an Magenkrebs.