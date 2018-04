Die deutschen Tennis-Damen kämpfen am 21. und 22. April (Alle Spiele im LIVETICKER) in Stuttgart gegen Tschechien um den Einzug ins Fed-Cup-Finale.

Das DTB-Team erreichte das Halbfinale durch einen 3:2-Sieg gegen Weißrussland. Gegner Tschechien schlug die Schweiz mit 3:1. Bereits zum siebten Mal seit 2011 findet ein Heimspiel in der Stuttgarter Porsche-Arena statt.

Auf Sand rechnet sich das deutsche Team um Angelique Kerber die besten Chancen gegen die auf Hartplatz so starken Tschechinnen um Karolina Pliskova und Petra Kvitova aus. Deutschland ist allerdings klarer Außenseiter gegen das Team, das fünf der vergangenen sieben Fed Cups für sich entscheiden konnte.

SPORT1 hat alle Informationen zum Fed-Cup-Halbfinale zwischen Deutschland und Tschechien.

Wer spielt für Deutschland?

Das DTB-Team tritt -anders als in der ersten Runde gegen Weißrussland - in Bestbesetzung an. Die Top-15-Spielerinnen Julia Görges und Angelique Kerber laufen voraussichtlich in den Einzeln für das deutsche Team auf. Zudem nominierte Team-Kapitän Jens Gerlach Tatjana Maria, die gegen Weißrussland überzeugte, und Doppelspezialistin Anna-Lena Grönefeld.

Das Halbfinale im Fed Cup: Deutschland vs. Tschechien ab Samstag LIVE auf DAZN

Wann spielt Deutschland?

Das Fed-Cup-Halbfinale zwischen Deutschland und Tschechien startet am 21. April um 12 Uhr mit dem ersten Einzel, am 22. April geht es um 11 Uhr weiter. Gespielt wird in Stuttgart auf Sand.

Wo wird das Halbfinale LIVE übertragen?

Das Halbfinale wird nicht im TV übertragen. Der Streaming-Anbieter DAZN überträgt alle Partien des Fed-Cup-Halbfinales zwischen Deutschland und Tschechien live. Zudem werden die Spiele von Angelique Kerber auch auf ihrer offiziellen Facebook-Seite gestreamt.

Auch das zweite Halbfinale zwischen Frankreich und den USA wird gezeigt. Im ersten Monat ist DAZN kostenfrei, danach kostet das Abonnement 9,99 Euro pro Monat und ist monatlich kündbar.