Tennis, WTA: Mona Barthel in Lugano im Viertelfinale Barthel nach Regenschlacht weiter / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Mona Barthel ist die Nummer 68 der Weltrangliste © Getty Images

Mona Barthel steht im Viertelfinale des WTA-Turniers in Lugano. In der 2. Runde besiegt sie in einem mehrfach unterbrochenen Spiel eine Kroatin.