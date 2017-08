Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft präsentiert sich am kommenden Wochenende beim Supercup in Hamburg. Das Vierländerturnier ist wichtiger Bestandteil der Vorbereitung des Deutschen Basketball Bundes (DBB) auf die FIBA EuroBasket 2017.

SPORT1 ist mittendrin und überträgt alle DBB-Partien live im Free-TV: Zum Auftakt trifft Deutschland am Freitag, 18. August, ab 18.25 Uhr (LIVE im TV auf SPORT1) auf Supercup-Titelverteidiger Russland. Am Samstag, 19. August, folgt ab 17.25 Uhr (LIVE im TV auf SPORT1) das Duell gegen Polen. Das Kräftemessen mit Vizeweltmeister Serbien steigt zum Abschluss am Sonntag, 20. August, ab 14.55 Uhr (LIVE im TV auf SPORT1).

Fokus auf Schröder und Theis

Bundestrainer Chris Fleming hat für den Supercup in Hamburg einen 15-köpfigen Kader nominiert. Im Fokus stehen die beiden NBA-Profis Dennis Schröder (Atlanta Hawks) und Daniel Theis (Boston Celtics), die erstmals in diesem Sommer zum DBB-Aufgebot gehören.

Für den endgültigen EM-Kader muss Coach Fleming noch drei Spieler streichen. Nach der EM-Generalprobe gegen Frankreich reist das DBB-Team nach Tel Aviv, wo Deutschland seine fünf Vorrundenspiele gegen Gastgeber Israel, Litauen, Italien, die Ukraine und Georgien bestreitet. Die EM-Endrunde wird vom 31. August bis 17. September in Israel, Finnland, Rumänien und der Türkei ausgetragen.

Die Übertragungszeiten auf SPORT1 im Überblick: