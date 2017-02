Peter Wright hat sich am dritten Spieltag der Premier League of Darts (JETZT im LIVESTREAM) in Leeds mit 7:5 gegen seinen schottischen Landsmann Gary Anderson durchgesetzt.

Der Weltranglisten-3. zeigte dabei eine ordentliche Doppel-Quote (46,67 Prozent), entscheidend waren seine vier Checkouts über 100 Punkten. Wright Average lag bei 109,48 Zählern.

Anderson, der im Schnitt mit 106,59 Punkte warf, verpasste trotz starker Quote (71,43 Prozent) die entscheidenden Checkouts.

Im zweiten Match des Abends bezwang James Wade einen schwachen Adrian Lewis (Average: 88,01, Doppel: 36,36 Prozent) mit 7:4. (Tabelle und Ergebnisse)

Die Partien des 3. Spieltags im Überblick:

Peter Wright - Gary Anderson 7:5

James Wade - Adrian Lewis 7:4

Phil Taylor - Raymond van Barneveld

Michael van Gerwen - Jelle Klaasen

Dave Chisnall - Kim Huybrechts