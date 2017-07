Steve West hat zum Auftakt des World Matchplay (22. bis 30. Juli täglich LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) für eine Überraschung gesorgt.

Bei seinem Debüt beim zweitwichtigsten Turnier der Professional Darts Corporation (PDC) besiegte der Engländer seinen Landsmann Michael Smith mit 10:5.

Bis zum 3:1 sah alles noch nach einem Sieg des favorisierten "Bully Boy" aus. Während dieser in Folge immer mehr abbaute, drehte West auf und gewann sieben Legs in Serie. Diesen Vorsprung brachte er souverän ins Ziel und feierte den Einzug in die zweite Runde.

"Nach dem frühen Rückstand habe ich mir gesagt, dass ich etwas Besonderes machen muss. Das ist mir dann gelungen", sagte West, der eine Drei-Dart-Average von 99,94 spielte, nach der Partie.

Wade vergibt Matchdarts

Auch das zweite englische Duell des Abends nahm einen unerwarteten Ausgang. Darren Webster schaltete in einer dramatischen Partie den Weltranglistensechsten James Wade aus.

"The Machine" führte mit 6:3, schaffte es aber nicht den entscheidenden Punch zu setzen. Beim Stand von 9:8 vergab er sogar zwei Matchdarts - das Spiel ging in die Verlängerung. In dieser behielt Webster die Nerven und sicherte sich mit einem Break den 13:11-Sieg.

Anderson zeigt am Ende seine Klasse

Keine Blöße gab sich dagegen Gary Anderson. Der zweimalige Weltmeister setzte sich klar mit 10:7 gegen den Niederländer Christian Kist durch. Diesem gelang zwar ein frühes Break, danach war "The Flying Scotsman" zunächst aber der Chef am Oche - bis zum 6:2.

Kist ließ nicht locker und holte noch einmal bis zum 6:7 aus seiner Sicht auf. Dann setzte sich die höhere Qualität Andersons durch. Der Schotte spielte einen Drei-Dart-Average von 101,95 bei einer Checkoutquote von 34,48 Prozent.

Mit Peter Wright geht am Samstagabend in Blackpool noch ein weiterer Mitfavorit ans Oche.

Die Samstagsspiele im Überblick

Samstag, 22. Juli (Best of 19 Legs):

Michael Smith - Steve West 5:10

James Wade - Darren Webster 11:13

Gary Anderson - Christian Kist

Peter Wright - James Wilson

Die Sonntagsspiele im Überblick

Nachmittags-Session (Best of 19 Legs):

Jelle Klaasen - Justin Pipe

Robert Thornton - Cristo Reyes

Benito van de Pas - Daryl Gurney

Mensur Suljovic - John Henderson

Abend-Session (Best of 19 Legs):

Dave Chisnall - Mervyn King

Phil Taylor - Gerwyn Price

Raymond van Barneveld - Joe Cullen

Kim Huybrechts - Alan Norris