Seit dem 14. Dezember läuft die PDC Darts-WM 2018 im Alexandra Palace (SPORT1 überträgt LIVE im TV, LIVESTREAM und bei DAZN).

An Neujahr findet das Spektakel mit dem Final-Duell zwischen Rekordweltmeister Phil Taylor und Debütant Rob Cross seinen ultimativen Höhepunkt (Countdown am Montag ab 18.45 Uhr, Spiel ab 21 Uhr LIVE im TV).

"The Power" könnte sich im letzten Match seiner Darts-Karriere zum 17. Mal zum Weltmeister krönen, "The Voltage" gleich bei seiner ersten WM-Teilnahme den Titel holen.

Taylor will Titel zum Abschluss

Eines ist jedenfalls klar: Egal ob perfekter Abschluss oder Final-Niederlage, für Darts-Legende Taylor wird das WM-Finale 2018 definitiv der letzte Auftritt auf der großen Darts-Bühne.

Der 57-Jährige hat seinen Rücktritt bereits seit längerem angekündigt, befindet sich seitdem auf emotionaler Abschiedstour - mit der Weltmeisterschaft im Alexandra Palace als historischem Schlusspunkt.

In sein 21. WM-Finale spielte sich Taylor mit Siegen über Chris Dobey, Justin Pipe, Keegan Brown, Gary Anderson und Jamie Lewis. Spätestens im Viertelfinale gegen Vorjahresfinalist Anderson, in das "The Power" nicht unbedingt als Favorit gegangen war, war der Rekord-Weltmeister wieder ganz der Alte.

Im Halbfinale ließ der Rekordweltmeister Youngster Lewis keine Chance.

Cross mehrfach nervenstark

Shooting-Star Rob Cross räumte auf dem Weg ins Endspiel Seigo Asada, Michael Smith, John Henderson, Dimitri van den Bergh und Titelverteidiger Michael van Gerwen aus dem Weg.

Vor allem in Runde zwei und dann in der epischen Halbfinalschlacht gegen MvG bewies "The Voltage" starke Nerven. Gegen Smith gewann Cross erst im Entscheidungssatz, im Halbfinale brachte erst das letzte Sudden-Death-Leg die Entscheidung.

Finale (Best-of-13-Sets):

21 Uhr: Phil Taylor (England) - Rob Cross (England)

