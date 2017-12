Alan Norris ist erfolgreich in die PDC Darts-WM 2018 (LIVE im TV auf SPORT1 und bei DAZN) gestartet.

"Chuck" setzte sich gegen Kim Vilijanen mit 3:0 durch und erreichte ohne Satzverlust die zweite Runde.

Norris hatte zu keiner Zeit irgendwelche Schwierigkeiten mit dem Finnen Vilijanen. Mit einem Average von 95 Punkten und einer Checkout-Quote von 38 Prozent sicherte sich Norris den Einzug in die zweite Runde.

In der dritten Partie des Nachmittags setzte sich Kyle Anderson mit 3:1 gegen Peter Jacques durch. Nach einem problemlosen ersten und zweiten Durchgang geriet Andersons Lauf im dritten Satz ins Stocken und Jacques konnte den Satz für sich entscheiden. Doch Anderson ließ sich von diesem Rückschlag nicht schocken und holte den vierten Satz.

Lewis fertigt Clayton ab

Mit ausschlaggebend für seinen Sieg war der Drei-Darts-Average von 93 Punkten und eine Checkout-Quote von 55 Prozent, während Jacques nur auf 85 Punkte im Durchschnitt kam und 28 Prozent seiner Checkout-Chancen nutzte.

In der letzten Partie der Nachmittags-Session setzte sich Jamie Lewis gegen Jonny Clayton durch. Lewis sicherte sich das Erstrunden-Ticket durch einen Sieg über Kenny Neyes in der Vorrunde. Gegen Clayton zeigte sich Lewis erneut in starker Form und ließ dem Finalisten beim World Matchplay Final nicht den Hauch einer Chance.

Von Beginn an diktierte Lewis das Geschehen und bestach durch einen Average von 99 Punkten Auch seine Checkout-Quote von 47 Prozent zeigte seine Stärke. Das Highlight lieferte er mit einem 130-er Finish.

