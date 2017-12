Im Duo mit Michael van Gerwen gewann Ex-Nationaltorhüter Tim Wiese Anfang 2017 die Promi-Darts-WM. Vor seiner dortigen Titelverteidigung im Januar prophezeite der 36-Jährige im Gespräch mit SPORT1 den Weltmeister der diesjährigen Profi-Ausgabe der Darts WM 2018 (SPORT1 überträgt LIVE im TV, LIVESTREAM und bei DAZN).

Als Training setzt Wiese aber weniger auf das Anschauen seines erfolgreichen Kollegens. "Die Darts-WM schaue ich mir natürlich ein bisschen an, aber es interessiert mich nicht, was die da abziehen, es interessiert mich nur, was ich leiste am 6. Januar in Düsseldorf."

Und schiebt direkt eine Kampfansage nach : "Das wird so laufen wie letztes Jahr. Da habe ich ne Ansage gemacht, ich werde hart trainieren. Jeder weiß, dass ich den Ehrgeiz habe und dann schauen wir mal. Ich und mein Partner, wir werden Gas geben."

Van Gerwen ist der Favorit

"Auf jeden Fall ist van Gerwen Favorit. Ich lese immer nur: Ein Deutscher mischt auf, aber mein Partner wird das reißen", sagte Wiese. "Ich verfolge ihn, natürlich wünsche ich ihm viel Glück. Er ist ein super Partner, auch wenn er mit dem Pokal letztes Jahr abgehauen ist. Dieses Jahr will ich den Pokal mit zu mir nehmen und dass wir ne schöne Show abziehen, alles gut."

Und eine eigene Darts-Karriere schließt der ehemalige Torhüter nicht aus. Nach Fußball und Wrestling wäre Darts der dritte Sport für Wiese. "Vom Alter her ist es ja nicht so tragisch, die Knochen machen es mit", sagte Wiese.