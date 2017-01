Liebe Eishockeyfreunde,

Am Samstag ist es soweit: Das erste Eishockey-Highlight des Jahres (ab 16.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) steht auf dem Programm: Das DEL Winter Game.

In der Arena von Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim in Sinsheim treffen die Schwenninger Wild Wings vor knapp 30.000 Fans auf die Adler Mannheim.

Spiel unter freiem Himmel, deutliche Minustemperaturen, ja sogar Schneefall ist möglich – die DEL geht zu ihren Ursprüngen zurück. Getreu dem Motto "Good Old Hockey Game". Dazu passend ist eine Eisfläche im Retrodesign angekündigt, die einen zugefrorenen See darstellt.

Dieses Outdoor Game soll uns an die Ursprünge, an die Seele des Eishockeys, an den Beginn, an den Traum eines jeden Eishockeyspielers, eines jeden Fans erinnern: Eishockey in seiner ursprünglichsten Art. See. Eis. Zehn Feldspieler. Zwei Torhüter. Ein Puck. Das ist es, was dieses so schöne Spiel ausmacht.

Es erinnert mich an meine Kindheit. An einen zugefrorenen See, Schuhe als Torpfosten, Matches bis zum Einbruch der Dunkelheit, schier unendliches Pucksuchen, wenn man ihn in den Schnee geschossen hat.

Bildergalerie Die größten Spektakel im Eishockey 14 Bilder

Ja, klar, das Winter Game ist nicht nur das einfache Aufeinandertreffen zweier Mannschaften, es ist auch ein großes, professionelles Spektakel mit Rahmenprogramm, mit DNL-Nachwuchs-Spiel und "Guano Apes"-Konzert.

Der sportliche Charakter macht dieses Freiluftspiel noch einmal außergewöhnlicher. Nicht nur die Wetterbedingungen können eine entscheidende Rolle spielen, es ist auch ein Derby. Die Adler Mannheim sind klarer Favorit. Das sagt die Tabelle.

Video Die spektakulärsten Tore der Adler Mannheim

Aber dieses spezielle Event, dazu der Derbycharakter können der Startschuss für die Schwenninger im Kampf um Playoff-Plätze werden.

Ich freue mich riesig auf das Spektakel in der WIRSOL-Arena mit vielen Eishockeyfans unterschiedlichster Klubs. Ich hoffe, dass es der Beginn für ein großartiges Eishockey-Jahr 2017 wird mit Playoff-Kampf, Playoffs und Heim-WM.

Viel Spaß und bis Samstag,

Euer Rick