Seit dem 7. März geht es heiß her in der Deutschen Eishockey Liga. Es ist Playoffzeit - und inzwischen stehen mit dem EHC Red Bull München und den Grizzlys Wolfsburg beide Finalisten fest.

Die Münchner setzten sich in fünf Spielen gegen die Eisbären Berlin durch, während die Grizzlys Wolfsburg erst im sechsten Spiel gegen die Thomas Sabo Ice Tigers alles klar machten. Damit kommt es ab Sonntag (16.30 Uhr) zur Neuauflage des Finales aus dem letzten Jahr.

SPORT1 zeigt den weiteren Playoff-Fahrplan, die Ergebnisse und die nächsten TV-Termine.

+++ TV-Termine +++

Als offizieller Partner der DEL zeigt SPORT1 die Playoffs 2017 LIVE und exklusiv im Free-TV und im LIVETICKER.

Alle DEL-Spiele werden zudem LIVE auf telekomeishockey.de übertragen.

+++ Spielplan und Ergebnisse +++

Die Playoffs der DEL werden im Best-of-Seven-Modus ausgespielt. Das heißt, wer zuerst vier Partien gewonnen hat, kommt eine Runde weiter. Damit kann die Serie also bereits nach vier Aufeinandertreffen entschieden sein. Sollte dem nicht so sein, sind weitere Partien erforderlich.

Das erste Heimrecht erhält das Team, welches in der Hauptrunde besser platziert war - und eröffnet damit die jeweilige Playoffserie in eigener Halle. Danach wechselt das Heimrecht nach jeder Partie.

Heißt: Die besser platzierten Teams spielen in den ungeraden Partien zuhause (1, 3, 5*, 7*), die schlechter platzierten in den geraden Duellen (2, 4, 6*)

* falls erforderlich

Finale

Im Finale gilt derselbe Modus wie in den vorherigen Playoff-Runden. Der deutsche Meister wird frühestens am 15. April und spätestens am 21. April feststehen. SPORT1 überträgt auch bis zu vier Finalspiele LIVE im TV.

EHC Red Bull München - Grizzlys Wolfsburg 1:0

1. Spiel: 3:2 für München nach Verlängerung

2. Spiel: 3:2 für München

3. Spiel: Donnerstag, 13. April

4. Spiel: Samstag, 15. April

Falls erforderlich

5. Spiel: Montag, 17. April

6. Spiel: Mittwoch, 19. April

7. Spiel: Freitag, 21. April

Halbfinale

Auch das Halbfinale wird im Best of Seven ausgespielt. Den Heimvorteil im ersten Spiel hält der besser Platzierte aus der Hauptrunde. Danach wechselt das Heimrecht. SPORT1 zeigt bis zu acht Halbfinal-Partien LIVE im TV.

HF1: EHC Red Bull München - Eisbären Berlin 4:1

1. Spiel: 3:2 für Berlin nach Verlängerung

2. Spiel: 2:1 für München

3. Spiel: 5:1 für München

4. Spiel: 3:1 für München

5. Spiel: 2:1 für München nach Verlängerung

HF2: Thomas Sabo Ice Tigers - Grizzlys Wolfsburg 2:4

1. Spiel: 5:1 für Nürnberg

2. Spiel: 5:3 für Wolfsburg

3. Spiel: 4:3 für Wolfsburg nach Verlängerung

4. Spiel: 4:3 für Wolfsburg

5. Spiel: 4:1 für Nürnberg

6. Spiel: 3:0 für Wolfsburg

Viertelfinale

VF 1: EHC Red Bull München - Fischtown Pinguins 4:0

1. Spiel: 4:1 für München

2. Spiel: 3:0 für München

3. Spiel: 3:2 für München

4. Spiel: 8:2 für München

VF 2: Adler Mannheim - Eisbären Berlin 3:4

1. Spiel: 4:3 nach Verlängerung für Mannheim

2. Spiel: 6:3 für Berlin

3. Spiel: 3:2 für Mannheim

4. Spiel: 6:1 für Berlin

5. Spiel: 3:1 für Mannheim

6. Spiel: 4:3 nach Verlängerung für Berlin

7. Spiel: 2:1 nach Verlängerung für Berlin

VF 3: Thomas Sabo Ice Tigers Nürnberg - Augsburger Panther 4:3

1. Spiel: 4:1 für Augsburg

2. Spiel: 3:1 für Nürnberg

3. Spiel: 5:3 für Nürnberg

4. Spiel: 4:0 für Augsburg

5. Spiel: 5:1 für Augsburg

6. Spiel: 3:0 für Nürnberg

7. Spiel: 5:3 für Nürnberg

VF 4: Kölner Haie - Grizzlys Wolfsburg 3:4

1. Spiel: 2:1 für Köln nach Verlängerung

2. Spiel: 3:1 für Wolfsburg

3. Spiel: 4:0 für Wolfsburg

4. Spiel: 5:1 für Wolfsburg

5. Spiel: 3:1 für Köln

6. Spiel: 1:0 für Köln

7. Spiel: 1:0 für Wolfsburg