Die Nürnberg Ice Tigers haben das Spitzenspiel der Deutschen Eishockey Liga gegen die Eisbären Berlin gewonnen und damit die Tabellenführung behauptet.

Am 14. Spieltag setzten sich die Franken gegen den Rekordmeister mit 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen durch und liegen mit 32 Punkten vor Meister Red Bull München (31) weiter auf Platz eins (DATENCENTER: Die Tabelle).

München siegte im Derby gegen Schlusslicht Straubing Tigers 6:3 (1:2, 2:0, 3:1) und vergrößerte damit den Abstand auf die drittplatzierten Eisbären (28). Im Verfolgerduell siegte der ERC Ingolstadt (26) 6:2 (2:0, 3:1, 1:1) bei den Kölner Haien (22).

Der frühere Serienmeister Adler Mannheim ging bei "Vize" Grizzlys Wolfsburg 2:6 (0:3, 0:2, 2:1) unter und liegt als Siebter (21) nur noch einen Punkt vor Wolfsburg. Altmeister Düsseldorfer EG kassierte beim 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) bei den Augsburger Panthern seine dritte Pleite in Serie und ist Elfter. Düsseldorfs rheinischer Rivale Krefeld Pinguine rutschte nach einem 4:5 (2:4, 2:0, 0:1) gegen die Schwenninger Wild Wings auf den vorletzten Tabellenplatz ab.

In Nürnberg war Dane Fox (9.) für die Ice Tigers erfolgreich, 41 Sekunden vor dem Ende rettete Sean Backman die Eisbären ins Penaltyschießen, in dem dann aber die Hausherren ihren fünften Sieg in Serie feierten.

Straubing kam in München in der Schlussphase zum 3:3-Ausgleich, erst danach drehte Red Bull auf und kam durch Frank Mauer, Kapitän Michael Wolf und Nationalspieler Brooks Macek noch zu einem klaren Sieg. Köln wachte gegen Ingolstadt erst spät auf, zwei Treffer von Nationalspieler Moritz Müller reichten nicht mehr zur Wende.